لمحبي البطيخ.. الاكثار من تناول بذوره قد يؤدي لمشكلات صحية

فلسطين اليوم- وكالات

قال الدكتور أندريه تياجِلنيكوف، كبير خبراء الرعالية الصحية الأولية في وزارة الصحة بموسكو، أن بذور البطيخ الأحمر ليست ضارة ولكن لا ينبغي الإفراط في تناولها.

ويشير الطبيب في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء إلى أن بذور البطيخ الأحمر ليست ضارة ولكن لا ينصح بتناولها بكثرة مع لب البطيخ، لأنه إذا كان الشخص يعاني من مشكلات في الأمعاء أو متلازمة القولون العصبي، فيمكن أن تسبب أعراضا مزعجة.

ويقول: "بذور البطيخ ليست ضارة للجسم ولا تشكل أي خطر إذا ابتلعها الإنسان. ولكن مع ذلك لا ينصح بالإكثار من تناولها مع اللب".

وينصح الطبيب بعدم تناول البطيخ الأحمر إلى حد قشرته. لأن المواد الضارة للصحة (النترات) تتراكم عادة بالقرب من القشرة.



