مشروبات تصنع في المنزل للتخسيس أثناء الرضاعة..!

فلسطين اليوم

يعتبر حليب الأم هو الحليب الذي ينتجه ثدي الأم بعد ولادة طفلها، ويعتبر أكثر وأفضل غذاء صحي للرضيع خلال الأشهر الأولى من حياته، حيث يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية مثل البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، ويحتوي أيضاً على مواد مضادة للأجسام المسببة للعدوى التي تساعد في تقوية جهاز المناعة للطفل.

الرضاعة الطبيعية هي عملية إرضاع الطفل الرضيع بالحليب الذي يفرزه الثدي عند الأم، وتعتبر الرضاعة الطبيعية من أهم الوسائل التي تساهم في توفير التغذية والحماية للطفل خلال فترة النمو والتطور. وهي تقدم العديد من الفوائد للطفل والأم على حد سواء، وفيما يلي افضل مشروبات للتخسيس أثناء الرضاعة الطبيعية:

مشروبات للتخسيس أثناء الرضاعة الطبيعية

شرب كمية كافية من الماء لأنه شرب الماء يساعد على تحفيز الأيض ومساعدتك في الشعور بالشبع.

الحلبة من المشروبات المفيدة والتي تعمل على مد الجسم بالطاقة دون اللجوء إلى الأطعمة الغنية بالدهون وتحولها الى طاقة، وتساعد أيضاً على تعزيز إدرار الحليب، ويمكن وضع ملعقة كبيرة من الحلبة مع كوب من الحليب الدافئ للحصول على نتائج فورية وسريعة.

اليانسون يحتوي على الانيثول والذي يعتبر مشابهاً جداً لهرمون الاستروجين الذي يفرزه جسم المرأة أثناء الرضاعة، ويعمل اليانسون ايضاً على زيادة الحليب في الثدي ويقلل من الانتفاخات ويقلل الغازات.

النعناع مهم جداً في عملية إدرار الحليب بشكل كبير وبطريقة طبيعية دون التدخل الدوائي، ويعتبر أيضاً فعال جداً في عملية إنقاص الوزن.

القرفة هي من المطهرات التي تعمل على تنظيف الرحم وتمد الجسم بالطاقة ويعمل الزنجبيل على حرق الدهون.

الكمون يعمل على تنشيط عملية الأيض وحرق الدهون ويزيد الكمون من إدرار الحليب ويعمل على تقوية عضلة القلب والرحم بعد عملية الولادة.

الكراوية من أفضل مشروبات للتخسيس أثناء الرضاعة الطبيعية وتساعد على مد الجسم بالطاقة وأيضاً تعويض الدم الذي فقد أثناء عملية الولادة دون الحاجة لتناول أطعمة غنية بالدهون.

كوكتيل الحليب والفواكه مهم جداً للمرضعة والرضيع ويساعد الكوكتيل على مد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية الهامة مثل الكالسيوم والحديد اللازم للمرضعة والرضيع.

فوائد حليب الأم للرضيع

يعتبر حليب الأم هو أفضل خيار للرضاعة خلال الأشهر الأولى من حياة الطفل، ويُعتبر ركنًا أساسيًا للتغذية السليمة للرضيع، وإذا كنت تواجهين صعوبات في الرضاعة أو لديك أي أسئلة أو مخاوف، يُنصح بالتحدث مع مستشار للرضاعة الطبيعية أو طبيب أطفال، ومن أهم فوائد حليب الأم للرضيع:

يحمي من الأمراض المعدية.

يقلل من خطر حدوث حساسية.

يساهم في نمو وتطور الجهاز الهضمي للطفل وتكوين القواعد الغذائية الصحيحة.

تقليل نزيف الرحم بعد الولادة وتساعد على التعافي السريع للأم.

يساهم إرضاع الطفل في تقوية الارتباط العاطفي بين الأم والطفل.

تعزز الرضاعة الطبيعية والارتباط العاطفي بين الأم والطفل.

التكيف مع دور الأمومة الجديدة ويمنحها فرصة لقضاء وقت ثمين مع طفلها.

تقلل من خطر حدوث حساسية الطفل إلى بعض العوامل المسببة للحساسية.

من فوائد حليب الأم للرضيع تعزز الشعور بالأمان والاطمئنان عند الطفل.

يُنصح بالرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل، أي ألا يتناول الطفل أي طعام أو مشروب آخر سوى حليب الأم.

يجب على الأم الاهتمام جيداً بتناول وجبات غذائية صحية ومتوازنة أثناء فترة الرضاعة الطبيعية للحفاظ على صحتها وتوفير الغذاء اللازم للطفل.

تقليل نزيف الرحم وتساعد على التعافي للأم بعد الولادة وبشكل سريع.

نصائح للتخسيس أثناء الرضاعة الطبيعية

تناولي وجبات تحتوي جميع المجموعات الغذائية الضرورية مثل الفواكه والخضروات والبروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية.

اختاري نشاطًا بدنيًا مناسبًا يمكنك ممارسته خلال فترة الرضاعة الطبيعية مثل المشي أو السباحة.

في حال كنت بحاجة إلى مساعدة في تحديد خطة غذائية صحية أثناء الرضاعة واستشيري أخصائي تغذية ويمكنك استشارة أخصائي تغذية مؤهل.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة للمساعدة في تحفيز عملية الأيض.

الابتعاد عن المأكولات الغنية بالسعرات الحرارية الفارغة: قللي من تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة والحلويات والوجبات السريعة.

ما هو عدد مرات إرضاع الطفل؟

عدد مرات إرضاع الطفل من 8 إلى 12 رضعة يوميًا، ويمكن أن يتأثر عدد مرات الرضاعة بعمر الطفل.

علامات يقوم بها الطفل وتدل على رغبته بالرضاعة

الاستدارة نحو الثدي أو الإمساك به.

مص الأصابع

تحريك اليدين نحو الفم.

البكاء

الهياج.