تحذير من تناول المشروبات والأطعمة الباردة جداً

فلسطين اليوم

أعلنت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة إيرينا بيريجنايا، أن تناول الأطعمة الباردة جداً يمكن أن تكون له عواقب صحية سلبية على صحة الفرد بما في ذلك النوبة القلبية.

وأوضحت الطبيبة، أن المشروبات الباردة والمثلجة والأطعمة الشديدة البرودة، التي يضيفها الكثيرون إلى نظامهم الغذائي صيفا، يمكن أن تؤثر سلبا في الجسم وخاصة في عملية الهضم.

وقالت بيريجنايا: "إذا كان الشخص يتناول دائما أطعمة باردة، فإن هذا يؤدي إلى خلل في عملية إفراز الانزيمات، التي إذا لم تصل حرارتها إلى درجة معينة لن تنشط، مبينةً أنه قد يؤدي هذا إلى التهابات مزمنة".

وبينت الطبيبة أنه يمكن أن يؤدي تناول أطعمة ومشروبات باردة باستمرار إلى اختلال توازن ميكروبيوم الأمعاء وتجويف الفم أيضا.

وأضافت بيريجنايا: "عند تناول أطعمة من الثلاجة مباشرة فإن هذا يؤدي إلى اختلال الطيف الميكروبي في تجويف الفم والمعدة والأمعاء لأن هذه الكائنات لا يمكنها العيش في وسط درجة حرارته دون الدرجة المطلوبة بيولوجيا".

وبحسب الطبيبة، فقد تسبب الأطعمة الدهنية الباردة وخاصة من لحم الضأن انسداد الأمعاء إذا لم تسخن قبل تناولها، لأنه لشطر وتفكيك أي مادة مغذية لا بد من درجة حرارة معينة.

ولفتت إلى أنه قد يضر الطعام البارد بالقلب والأوعية الدموية أيضا.