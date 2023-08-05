فلسطين اليوم

موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر 7 يوليو 2023 رسميا، في هذه الأثناء مع بداية أٍبوع جديد من شهر أغسطس الجاري، تبقى قضية موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، محركات البحث وبعض المواقع الإخبارية، إضافة إلى منصات السوشيال ميديا المختلة، إذ إن الموظفين العموميين يعتمدون على رواتب السلطة لأجل تدبير أمور أٍرهم لاسيما مع قرب بدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024 في مدارس الحكومة والوكالة، والذي يتطلب نفقات كبيرة.

نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر 7 يوليو 2023

نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر 7 يوليو 2023، لا يهدأ بال موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، إلا حين تُعلن وزارة المالية التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله عن نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، لاسيما مع قرب الفصل الأول للعام الدراسي عام 2023- 20234؛ إضافة إلى عدم ثبات نسبة صرف رواتب الموظفين منذ سنوات، وفي هذا الصدد يتابع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مستجدات موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر يوليو 2023.

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كم نسبة رواتب موظفي السلطة لشهر 7

كم نسبة رواتب موظفي السلطة لشهر 7، ووفق المختص في شأن الرواتب والمقرب من وزارة المالية في رام الله الذي صالح ساق الله، فإن نسبة صرف رواتب الموظفين لشهر يوليو 2023، ستكون 85% وبحد أدنى 2000 شيكل، إضافة إلى عدم صرف أي متأخرات، مع بقاء مستحقات موظفي السلطة الفلسطينية ذمة وزارة المالية، إلى حين انتهاء الأزمة المالية التي تُعاني منها السلطة الفلسطينية وفق قولها.

نسبة رواتب موظفي السلطة لشهر 7 يوليو

نسبة رواتب موظفي السلطة لشهر 7 يوليو، ومنذ عام 2017 شرعت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله ووزير المالية شكري بشارة نسبة 30% من اجمالي رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بحجة الأزمة المالية التي تعاني منها جراء اقتطاع ملايين الشواكل من أموال المقاصة التي تستلمها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتسلمها للسلطة مطلع كل شهر، إلا إن الخصومات بقيت كما هي دون أي تغييرات، على العكس زادت سوءً حتى وصلت إلى نحو 50% وأحياناً أخرى تمر شهرين ولا يتلقون أي راتب.

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موعد رواتب السلطة شهر يوليو 2023

موعد رواتب السلطة شهر يوليو 2023، حكومة الحمدلله أحالت في ذلك الوقت الآلاف من الموظفين إلى التقاعد المالي والإداري المبكر، مما أثار استنكارهم، كونهم في أوج عطائهم، خاصة وأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر لهم تعليمات بالاستنكاف عن العمل مقابل تلقي رواتبهم كل شهر بعدما استولت حماس على قطاع غزة عام 2007، لكن رغم ذلك فإن السلطة لا تزال تقتطع من رواتب السلطة الفلسطينية كل شهر.

موعد ونسبة رواتب موظفي السلطة هذا الشهر

موعد ونسبة رواتب موظفي السلطة هذا الشهر، الشهر الماضي أعلنت وزارة المالية في رام الله عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر حزيران، يونيو بنسبة 85 % من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل، وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

فلسطين اليوم

نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 2023، مع حلول اليوم الثالث من شهر أغسطس الجاري، يتساءل موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 7 2023 الماضي، خاصة في ظل التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني التي قالت خلال إن الحكومة تتجه لتخفيض سلم رواتب الموظفين العموميين بنحو 30 مليون شيكل سنويا، نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 2023.

نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 2023

نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 2023، ينتظر موظفو السلطة الفلسطينية، سواء المتقاعدين أو الذين لا يزالون على رأس عملهم اعلان وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية في محافظة رام الله عن موعد ونسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر يوليو 7 الماضي، وسط تخوفات من تأثير قرار مجلس الوزراء على نسبة الصرف لاسيما للموظفين في قطاع غزة، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 2023، حال وصلت معلومات أكيدة من جهات مختصة.

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موعد صرف رواتب السلطة لشهر 7

موعد صرف رواتب السلطة لشهر 7، لم تعلن وزارة المالية في رام الله حتى اللحظة عن نسبة وموعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 الماضي، وسط تخوف من الموظفين أن تطرأ خصومات إضافية على رواتبهم، لاسيما بعد أن بات الموظفون في قطاع غزة يتلقون راتباً بنسبة 70% منذ عام 2023، عندما قررت حكومة رامي الحمد الله اقتطاع نسبة 30% من راتب موظفي السلطة في قطاع غزة كونهم مستنكفون عن عملهم وأوعزت لـ وزارة المالية بذلك، نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 2023.

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ما نسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر 7

ما نسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر 7، منذ أشهر وتصرف وزارة المالية في رام الله رواتب الموظفين العموميين التابعين لدى السلطة الفلسطينية بنسبة 80- 85% من اجمالي الراتب، بحد أدنى 2000 شيكل، بذريعة الأزمة المالية التي تُعاني منها السلطة الفلسطينية بسبب اقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلية اقتطاع أجزاء من أموال المقاصة التي تعتبر أهم مصدر دخل للحكومة الفلسطينية، نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 7 2023.