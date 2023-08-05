ما هي فوائد وأضرار الشاي الأحمر؟

فلسطين اليوم

يعتبر الشاي الأحمر نوعاً من أنواع الشاي المشهورة في العالم، كما يعد من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الناس.

وبحسب العديد من الأطباء والخبراء في مجال الصحة، فهناك العديد من الفوائد للشاي الأحمر كما أن له العديد من الأضرار، وهي كما يلي:

أولاً: فوائد الشاي الأحمر:

- دعم صحة القلب:

هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن شرب الشاي الأحمر بانتظام قد يكون مرتبطًا بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم وتعزيز الدورة الدموية.

- زيادة مستويات الطاقة:

يحتوي الشاي الأحمر على نسبة معتدلة من الكافيين، وهو محفز طبيعي يمكن أن يساعد في تحسين التركيز وزيادة مستويات الطاقة واليقظة.

-غني بالمركبات المضادة للأكسدة:

يحتوي الشاي الأحمر على مجموعة من المركبات الطبيعية المضادة للأكسدة مثل البوليفينولات والفلافونويدات. تساهم هذه المركبات في مكافحة الجذور الحرة وتحسين وظائف الجهاز المناعي وتقليل تأثيرات التأكسد الضارة على الجسم.

- تحسين صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي الشاي الأحمر على مركبات تعزز صحة الجهاز الهضمي، مثل التانين والفلافونويدات، والتي تمكنه من العمل كمسهل للهضم وتقليل مشكلات الانتفاخ والغازات.

أضرار الشاي الأحمر:

- تسبب التسوس:

يمكن للشاي الأحمر أن يسبب تسوس الأسنان إذا تم شربه بكميات كبيرة وبدون الاهتمام بالنظافة الفموية.

- احتواء على الكافيين:

يحتوي الشاي الأحمر على نسبة من الكافيين، وعند تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى اضطرابات النوم، الارتجاع المعدي المريئي، القلق وزيادة ضربات القلب.

- التفاعل مع بعض الأدوية:

قد يتداخل الشاي الأحمر مع بعض الأدوية، مثل الأدوية المضادة للانزعاج أو الأدوية التي تؤثر على ضغط الدم، وقد يؤدي ذلك إلى تغيير تأثير الأدوية.

- تأثير على امتصاص الحديد:

يحتوي الشاي الأحمر على مركبات تُسمى التانينات التي قد تعيق امتصاص الحديد من الأطعمة، وبالتالي يُنصح بعدم شرب الشاي مع وجبات الطعام الغنية بالحديد.