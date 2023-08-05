الكشف عن مخاطر تناول المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية

فلسطين اليوم

كشفت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، أن المنتجات المنتهية الصلاحية، أأكلت نيئة أو مسلوقة أو مقلية لا ينصح بتناولها أصلا.

وقالت الطبيبة: "لا ينبغي أبدا تناول المنتجات المنتهية الصلاحية، حتى إذا كانت تبدو بحالة جيدة وطبيعية أو يوجد عفن في منطقة معينة منها. لأنه بعد انتهاء صلاحية المنتج تتكاثر فيه كائنات دقيقة ضارة تسبب العدوى".

وأوضحت الطبيبة كاشوخ أن أخطر المنتجات هي المنتجات البروتينية - اللحوم والنقانق والصوصج والجبن والبيض والمنتجات نصف المصنعة".

وبينت أن السبب في ذلك أن صلاحيتها وشروط تخزينها محددة بصرامة؛ لذلك تناولها بعد انتهاء مدة صلاحيتها محفوف بخطر التسمم الذي يظهر على شكل ألم في البطن وتقيؤ وإسهال وحمى.

ولفتت إلى أن الخبز يمكن أن يكون سبباً في تسمم يصاحبه صداع وغثيان.

وقالت الدكتورة: "يعود السبب إلى أن فطريات العفن غالبا ما تتطور في الخبز، وحتى إذا تم فصل الجزء الذي فيه العفن فإن هذا لا يصلح حالة الخبز؛ لأن للفطريات جذورا ممتدة ومنتشرة في عمق الخبز وعمليا لا يمكن التخلص منها".