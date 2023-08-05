ترامب: بايدن "فاسد" وإدارته ضعيفة

فلسطين اليوم

هاجم الأمريكي السابق، دونالد ترامب الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن، ووصفها بالضعيفة، في خطاب ألقاه خلال العشاء الصيفي للحزب الجمهوري.

وأشار ترمب إلى أنه يجب على الجمهوريين الفوز في المعركة ضدها (إدارة بايدن)، وحذر من أن الولايات المتحدة ستدخل في حالة تدهور بسبب سياسات هذه الإدارة.

وألقى ترامب اللوم على حملة الاتهامات القضائية التي واجهته وفريقه، معتبراً أن تلك التهم غير دستورية وتمثل انتهاكاً لحرية التعبير.

وأكد ترامب أن هذه الحملة بدأت ظهورها بعدما أظهرت نتائج استطلاعات الرأي تقدمه وشعبيته.

وفي ختام كلمته، دعا ترمب إلى محاربة ما وصفه بـ "رئيس فاسد"، في إشارة إلى جو بايدن، وأعرب عن عزمهم على الدفاع عن ديمقراطيتهم وحقوقهم في التعبير عن آرائهم.