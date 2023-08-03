هاجم بايدن.. ترامب يواجه أحكاماً بالسجن بأكثر من نصف قرن

فلسطين اليوم

أقر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنه قد يواجه أحكام بالسجن تصل إلى 561 عامًا على خلفية التهم الموجهة ضده.

وذكر ترامب في بيان صدر عنه، أن وزارة العدالة الأمريكية، التي وصفها بأنها "فاسدة" والخاضعة لسيطرة "الغشاش" (بايدن)، قدمت له تهمًا غير قانونية.

وقال البيان: "وزارة العدل الفاسدة تحت سيطرة جو الغشاش (بايدن) وجهت لي تهمًا غير قانونية مرة أخرى. وفقًا لبعض التقارير، قد يكون هناك تهديد بالحكم على بمجموع يصل إلى 561 عامًا في السجن بسبب حملة الاضطهاد التي تقودها القوى اليسارية. ستة أحكام بالسجن مدى الحياة".

وتشمل التهم التي تم توجيهها لترامب محاولة الحفاظ على السلطة بعد هزيمته في انتخابات عام 2020 من خلال أعمال غير قانونية، بحسب ما ذكره المحقق الخاص جاك سميث. ومن المتوقع أن يمثل ترامب أمام المحكمة في واشنطن في الثالث من أغسطس/آب، إذ سيواجه عملية محاكمة مرتقبة.

يشار إلى أن أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021 شهدت اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول، مما أدى إلى تعطيل جلسة الكونغرس لعدة ساعات، وتم توجيه اتهامات لمئات الأشخاص بالتورط في هذه الأحداث.