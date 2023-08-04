ما هي الآثار السلبية للقيلولة على صحتك؟

فلسطين اليوم

يبحث الكثير من الناس عن قيلولة لوقت قصير خاصة عند الشعور بالتعب ولكن هل القيلولة لها آثار سلبية على الجسم

وبحسب العديد من المختصين في مجال الصحة، فإن أخذ القيلولة في وقت غير صحيح أثناء النهار أو لفترة طويلة قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

أولاً: الآثار السلبية للقيلولة:

- قصور النوم: قد تشعر بالترنح والارتباك بعد الاستيقاظ من القيلولة.

- مشكلات في النوم ليلاً: لا يؤثر نوم القيلولة لمدة قصيرة عموماً في جودة نوم معظم الأشخاص ليلاً. ولكن إذا واجهت أرقًا أو كان نومك ضعيف الجودة ليلاً، فقد تتفاقم هذه المشكلات بسبب نوم القيلولة.

- قد يؤثر نوم القيلولة لفترة طويلة أو لعدة مرات على النوم ليلاً.

ثانياً: فوائد القيلولة:

تعتبر القيلولة لها العديد من الفوائد وهي:

- تحسن في المزاج

- زيادة اليقظة

- الاسترخاء

- تقليل الإجهاد

- أداء أفضل.