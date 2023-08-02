صرف رواتب موظفي السُلطة عن شهر 7-2023 في هذا الموعد عبر البنوك

فلسطين اليوم

يبحث الآلاف من الأشخاص عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 7-2023 في البنوك عبر محرك جوجل الشهير من أجل التعرف على جميع التفاصيل التي تخص صرف الرواتب للموظفين في المحافظات الجنوبية والشمالية حيث عكف فريق فلسطين اليوم الاخباري على نشر هذه التفاصيل أي الإجابة الكاملة في هذه المقالة التي جرى توزيعها من قلبنا على مختلف المنصات الرقمية في مواقع التواصل الاجتماعي من اجل تعميم الفائدة والوصول إلى أكبر عدد ممكن ونطلب من حضراتكم بعد هذه المقدمة على الفور في الاستمرار في قراءة جميع السطور من أجل التعرف على موعد صرف رواتب الموظفين العمومين للسلطة والبالغ عددهم أكثر من 120 ألف موظف مدني وعسكري وهي على النحو التالي :

موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر 7 -2023

ومن المتوقع ان يتم صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 7-2023 خلال الأيام المقبلة إلى ابعد حد يوم الاحد المقبل حيث سيتم صرفها عبر البنوك والصراف الآلي ، وحتى كتابة هذه المقالة نشير إلى أن وزارة المالية في رام الله لم تعلن بشكل رسمي عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة .

وينتظر الموظفون لا سيما في قطاع غزة ، صرف رواتب السلطة على احر من الجمر نظرا لسوء الاحوال الاقتصادية والمعيشية لديهم ، بسبب الحصار الاسرائيلي المشدد وقلة فرص العمل لابنائهم وارتفاع تكاليف المعيشة .

نسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر يوليو 2023

وبحسب مصادر في وزارة المالية ، فقد اكدت انه سيتم صرف رواتب الموظفين بنسبة 85% بحد ادنى 2000 شيقل ولا يوجد صرف متأخرات ، وهذه النسبة تم الاعتماد عليها منذ سنوات .

رواتب موظفي السلطة عن شهر 7-2023

واعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه ، في تصريح صحفي، مؤخرًا، أن السلطة في رام الله ستقطع نحو 30 مليون دولار من رواتب الموظفين سنويا .

ويأتي ذلك ، سبب مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي سرقة أموال المقاصة ( عوائد الضرائب ) والتي تقدر بمليارات الشواكل، منذ سنوات، بحجة أن بعض الأموال تذهب إلى عوائل الشهداء والأسرى .

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خصم عن موظفي السلطة عن شهر 7-2023

وكانت السلطة في رام الله، قد خصمت 30 بالمئة من نسبة رواتب موظفي المحافظات الجنوبية ، قبل خمسة أعوام .

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر 7 -2023 في قطاع غزة والضفة الغربية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .