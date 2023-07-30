الكحلوت توضح بشأن من لم يجد اسمه ضمن المنحة القطرية وعدد الأسماء الجديدة لمستفيدي التنمية الاجتماعية

أكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة اليوم الأحد 30/7/2023 أن الوزارة أرسلت كشوفات للاعتماد من قبل اللجنة القائمة على صرف المنحة القطرية وتشمل 132 ألف مسجل للمنحة وتم إرسالها كاملة للفلترة والاعتماد.

وقالت الكحلوت خلال تصريحات لإذاعة الأقصى أن حوالي 66 ألف معتمد للصرف وبعد فلترتهم وصل العدد لـ 42 ألفاً، حيث تم رفع تصاريح العمل ومن هم خارج البلاد ومن هو موظف ويعمل.

وأشارت إلى أنه تم اعتماد من بين العدد 42 ألفاً - 14 ألف اسم جديد مستفيد من الشؤون الاجتماعية.

وبشأن من تم اعتمادهم ، بينت أنه يوجد هناك 10 آلاف معتمد على نظام المنحة القطرية ولكن يفقد رقم الجوال وهؤلاء فقدوا حقهم في الدفعة وهو ما دفعنا لفتح رابط لتحديث البيانات ، موضحةً أن سبب توقف رابط التحديث البيانات بسبب خلل فني نتيجة الضغط عليه في أول يومين من افتتاحه، وقريباً سيعود للعمل بعد الانتهاء من الإصلاحات.

وقالت: إن هناك عدداً كبيراً ليس لهم رقم جوال وبإمكان هؤلاء زيارة مكتب وزارة الاتصالات بوزارة الثقافة وهناك مكتب موجود لوضع رقم الجوال لتحديث البيانات ، معتبرةً أنه لم يتم قطع أي مستفيد من المنحة القطرية ومن وجد نفسه خارج المنحة الشهر الحالي وكان يستفيد لفترة طويلة سيجد نفسه في المعيار الجديد الشهر القادم.