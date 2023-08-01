الكشف عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 7 -2023 في غزة والضفة الغربية

فلسطين اليوم

موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر 7 -2023 في قطاع غزة والضفة الغربية ، ويبحث الآلاف من هؤلاء في ربوع الوطن عبر محرك جوجل الشهير من أجل التعرف على الإجابة التي توصلهم إلى موعد صرف رواتب الموظفين العومين عبر البنوك والصراف الآلي وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم في ان يقوم بنشر هذه المقالة التي نشير لكم فيها إلى جميع التفاصيل .

ولابد من جميع زوار هذه المقالة من المواصلة في قراءة جميع السطور للتعرف إلى موعد صرف رواتب موظفي السلطة الجديد عن شهر 7-2023 ، وقبل ان نبدا في الشرح لابد ان نذكر الجميع في ان الفريق يعكف على نقل إجابات موعد صرف رواتب الموظفين مع بداية كل شهر لذلك نطلب منكم الاستمرار في متابعة موقعنا الالكتروني .

موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر 7 -2023

ومن المتوقع ان يتم صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 7-2023 خلال الأيام المقبلة إلى ابعد حد يوم الاحد المقبل حيث سيتم صرفها عبر البنوك والصراف الآلي ، وحتى كتابة هذه المقالة نشير إلى أن وزارة المالية في رام الله لم تعلن بشكل رسمي عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة .

نسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر يوليو 2023

وبحسب مصادر في وزارة المالية ، فقد اكدت انه سيتم صرف رواتب الموظفين بنسبة 85% بحد ادنى 2000 شيقل ولا يوجد صرف متأخرات ، وهذه النسبة تم الاعتماد عليها منذ سنوات .

رواتب موظفي السلطة عن شهر 8-2023

واعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه ، في تصريح صحفي، مؤخرًا، أن السلطة في رام الله ستقطع نحو 30 مليون دولار من رواتب الموظفين سنويا .

ويأتي ذلك ، سبب مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي سرقة أموال المقاصة ( عوائد الضرائب ) والتي تقدر بمليارات الشواكل، منذ سنوات، بحجة أن بعض الأموال تذهب إلى عوائل الشهداء والأسرى .

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خصم عن موظفي السلطة عن شهر 8-2023

وكانت السلطة في رام الله، قد خصمت 30 بالمئة من نسبة رواتب موظفي المحافظات الجنوبية ، قبل خمسة أعوام .

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر 7 -2023 في قطاع غزة والضفة الغربية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .