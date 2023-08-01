فلسطين اليوم

نسبة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر يوليو 2023 بعد قرار تخفيض الرواتب، أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، يوم أمس الاثنين الموافق 31/7/2023، مجموعة من القرارات الجديدة من بينها ما يتعلق بتخفيض رواتب الموظفين، وقرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، تخفيض ما يقارب 30 مليون شيكل من فاتورة الرواتب سنوياً، منذ أمس يتساءل الموظفون العموميون عن نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، وهل القرار سيطبق على الموظفين الذين لايزالون على رأس عملهم أو للمستنكفين منذ عام 2017

موعد صرف رواتب السلطة شهر يوليو 7 2023

موعد صرف رواتب السلطة شهر يوليو 7 2023، لم تعلن وزارة المالية في رام الله بعد ذلك القرار من مجلس الوزراء الفلسطيني عن نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وسط ترقب شديد من قبل الموظفين الذين يتخوفون أن تمس القرارات رواتبهم خاصة الموظفين في غزة الذين يستملون راتباً نسبته 70% من عام 2017، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نسبة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر يوليو 2023 بعد قرار تخفيض الرواتب.

موعد ونسبة صرف راتب السلطة شهر يوليو 2023

موعد ونسبة صرف راتب السلطة شهر يوليو 2023، قال مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 215، بهذا الخصوص، أن من شأن ذلك (قرار اقتطاع جزء من الرواتب)، تخفيض ما يقارب 30 مليون شيكل من فاتورة الرواتب سنوياً، وفق الإحصاءات الصادرة عن ديوان الموظفين العام، وتم تكليف اللجنة الفنية لدراسة المتطلبات الإضافية التي تقدمت بها بعض الدوائر الحكومية.

متى صرف رواتب السلطة شهر 7

متى صرف رواتب السلطة شهر 7، ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ليست ثابتة منذ سنوات في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية جراء مواصلة اقتطاع حكومة الاحتلال الإسرائيلية مبالغ من أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية، وإلى هنا انتهينا من نشر مقالة حملت عنوان: نسبة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر يوليو 2023 بعد قرار تخفيض الرواتب.