فضل صيام يوم عاشوراء-هل يجوز صيام يوم عاشوراء يوم واحد؟، عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وهو اليوم الذي نجي فيه الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل من فرعون وجنوده، فصامه سيدنا موسى شكرا لله تعالى، ثم صامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوصى أمته بصيامه، الأمر الذي يفرض العديد من التساؤلات من قبل المواطنين عن صيام يوم عاشوراء منفردا، حيث اجابت دار الإفتاء المصرية عن حكم صيام يوم عاشوراء فقط، دون صيام يوم قبله أو بعده، لذلك سنخصص لكم في فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن فضل صيام يوم عاشوراء مع وكذلك حكم صيام يوم عاشوراء مع الدليل، في اطار مواكبتها الدائمة والمستمرة لعمليات البحث التي تجرى عبر محركات قوقل.

فضل صيام يوم عاشوراء

ونتقدم لكم اليوم من خلال موقعنا "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فضل صيام تاسوعاء وعاشوراء حيث تكمن أهمية هذا اليوم في نجاة موسى -عليه السلام- وقومه من بني إسرائيل، وبطش فرعون، وملئه، وجاء عن الرسول -صل الله عليه وسلم- أنه رأي اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ماهذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجّى الله بني إسرائيل من عدوّهم، فصامه موسى – عند مسلم شكراً – فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فأنا أحقّ بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، ومن هنا جاء السبب وراء صيام يوم عاشوراء.

سبب صيام يوم عاشوراء

وعن فضل صيام هذا اليوم قال النبي "صيامُ يومِ عاشُوراءَ، أحتسِبُ على اللهِ أن يكَفِّرَ السَّنةَ التي قَبْلَه"، وهو يوم نجّى فيه الله نبيه موسى عليه السلام ومن آمن معه من فرعون، وفيه أيضا قتل الحسين بن علي حفيد نبينا في معركة كربلاء بعد أن تمّت محاصرته ومن معه من قِبل رجال يزيد بن معاوية أيامًا ومُنع عنه الماء، وكان هذا في العاشر من شهر محرم من سنة 61 للهجرة، وأطلق المسلمون عليه لقب "سيد الشهداء" بعد انتهاء المعركة، وأصبح يوم العاشر من محرم أو يوم عاشوراء، يوم وقوع المعركة واستشهاد الحسين، رمزاً عند الشيعة لثورة المظلوم على الظالم.

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ما حكم صيام يوم عاشوراء مع الدليل

وضمن مقالنا فضل وسبب صيام يوم عاشوراء-هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفرداً سنجيب عن سؤال ما حكم صيام يوم عاشوراء مع الدليل، ولصيام يوم عاشوراء ثلاث مراتب، أولها وأكملها صيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وثانيها صيام اليوم التاسع والعاشر، والمرتبة الأخيرة هي صيام اليوم العاشر منفرداً .

ويستحب في يوم عاشوراء التوسعة على الأهل، وذلك وفق ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في حديث أبي هريرة أنه قال :«مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ» أخرجه البيهقى فى "شعب الإيمان"، قال ابن عيينة: قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرًا.

هل يجوز صيام يوم عاشوراء يوم واحد؟

ومن الأدعية والأذكار المستحبة ذكرها يوم عاشوراء، سبحانك أنت الله الحي الذي لا يموت، تباركت وتعاليت عمل يفعل الظالمين، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، يارب لا تحرمني من رحمتك وغفرانك.

وكما يستحب الدعاء: ربنا لا تحملنا مالا طاقة لنا به، واعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولنا فنصرنا على القوم الكافرين، اللهم أنت رازق السائلين وغائث العائثين، إياك نعبدك وأياك نستعين، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، اللهم نجنا من ما نخاف، اللهم استرنا بسترك العظيم، اللهم اشفي مرضانا ومرضي المسلمين

لماذا سمي صيام عاشوراء

وأصل التسمية يوم عاشوراء هو العاشر من شهر محرم، وهو اسم إسلامي، وجاء عشوراء بالمد مع حذف الألف التي بعد العين، كلمة عاشوراء تعني العاشر في اللغة العربية، ومن هنا تأتي التسمية، وإذا ما تمت ترجمة الكلمة حرفيا فهي تعني «في اليوم العاشر». أي اليوم الواقع في العاشر من هذا الشهر "محرم".

هل يجب صيام تاسوعاء مع عاشوراء؟

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا دون صيام يوم قبله أو بعده، منوهة بأن صيام تاسوعاء مستحب وكذلك يوم عاشوراء وليس فرضًا، منبهًا على أنه لا مانع شرعا من صيام يوم عاشوراء منفردا

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صيام يوم تاسوعاء

واستشهدت عن صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري في "صحيحه".

الحكمة من صيام يوم تاسوعاء

وقالت دار الإفتاء إن تقديم صيام يوم تاسوعاء على يوم عاشوراء له حِكَمٌ ذكرها العلماء؛ منها: أولًا: أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على يوم عاشوراء، ثانيًا: أن المراد وصل يوم عاشوراء بصوم، ثالثًا: الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط، فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر.

فضل صيام عاشوراء

ونوهت بأن فضل صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة التي قبله، مستشهدة بما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

هل صيام يوم عاشوراء يكفر الكبائر؟

وضمن مقالنا فضل وسبب صيام يوم عاشوراء-هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفرداً، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين كبائر الذنوب وصغائرها، فالكبائر تتمثل فى شهادة الزور وأكل الحرام وفعل الفواحش والصغائر هى اللم الذى يرتكبه الإنسان فى يومه العادى كخروج كلمة عن شخص فى غيابه أو تلفظه بلفظ مكروه.

وأضاف عثمان، خلال فيديو منشور له عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، أن فعل الكبائر يحتاج من الإنسان توبة إلى ربه والندم على عدم الفعل مرة أخرى، منوهًا بأن الصغائر هى التى يغفرها الله للعبد عند صيام التطوع مثلا كيوم عاشوراء.

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ذنوب لا يكفرها صيام يوم عاشوراء

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صيام يوم العاشر من محرم المسمى بيوم "عاشوراء" يكفر السنة التي قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأضافت الدار في فتوى لها، أنه يستحب صيام يوم التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر محرم، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع"، وقوله "خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده"

وأوضحت الفتوى، أن تكفير الذنوب بصيام عاشوراء المراد بها الذنوب الصغائر، وهي ذنوب سنة ماضية أو آتية إن وقعت من الصائم، فإن لم تكن صغائر خفف من الكبائر، فإن لم تكن كبائر رفعت الدرجات، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة النصوح، وقيل يكفرها الحج المبرور، لعموم الحديث المتفق عليه "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".

وذكرت الفتوى أنه روي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صام يومًا يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم (يعني: يوم عاشوراء) وهذا الشهر، (يعني: رمضان)".

وأكدت الدار في فتواها، أن يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة، وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفًا بين الأنبياء عليهم السلام، وصامه نوح وموسى عليهما السلام، وروى إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء، فصوموه أنتم".

فضل صيام يوم عاشوراء إسلام ويب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصوم يوم عاشوراء سنة لما ورد في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء صامه، ومن شاء فليفطر. قال أهل العلم: ومراتب صيام عاشوراء ثلاثة: أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وأقل ما تحصل به السنة صيام العاشر وحده.

وأما جزاء صيامه فهو يكفر السنة الماضية، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: سئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: يكفر السنة الماضية.

والله أعلم.

فضل صيام يوم عاشوراء والأعمال والأدعية المستحبة فيه

وعن فضل صيام هذا اليوم قال النبي "صيامُ يومِ عاشُوراءَ، أحتسِبُ على اللهِ أن يكَفِّرَ السَّنةَ التي قَبْلَه"، وهو يوم نجّى فيه الله نبيه موسى عليه السلام ومن آمن معه من فرعون، وفيه أيضا قتل الحسين بن علي حفيد نبينا في معركة كربلاء بعد أن تمّت محاصرته ومن معه من قِبل رجال يزيد بن معاوية أيامًا ومُنع عنه الماء، وكان هذا في العاشر من شهر محرم من سنة 61 للهجرة، وأطلق المسلمون عليه لقب "سيد الشهداء" بعد انتهاء المعركة، وأصبح يوم العاشر من محرم أو يوم عاشوراء، يوم وقوع المعركة واستشهاد الحسين، رمزاً عند الشيعة لثورة المظلوم على الظالم.

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لصيام يوم عاشوراء ثلاث مراتب، أولها وأكملها صيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وثانيها صيام اليوم التاسع والعاشر، والمرتبة الأخيرة هي صيام اليوم العاشر منفرداً .

يستحب في يوم عاشوراء التوسعة على الأهل، وذلك وفق ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في حديث أبي هريرة أنه قال :«مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ» أخرجه البيهقى فى "شعب الإيمان"، قال ابن عيينة: قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرًا.

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفرداً

واجابت دار الإفتاء المصرية عن حكم صيام يوم عاشوراء فقط، دون صيام يوم قبله أو بعده، وأوضحت أنه يجوز شرعاً صوم يوم عاشوراء منفردا لثبوت الفضل والأجر لمن صامه ولو منفرداً، إلا أنه يستحب صوم يوم قبله أو بعده لمن استطاع.

وأضافت: «يعد صيامه سُنة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر رسول الله بصـوم عاشـوراء: يوم العـاشـر» رواه البخاري.

واوضحت دار الإفتاء المصرية إن تقديم صيام يوم تاسوعاء على يوم عاشوراء له حِكَمٌ ذكرها العلماء، منها: أولًا: أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على يوم عاشوراء، ثانيًا: أن المراد وصل يوم عاشوراء بصوم، ثالثًا: الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط، فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر.

وورد في فضل صيامه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلًا سأل النبي عن صيام عاشوراء فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» رواه مسلم، ويسـتحب صيام يوم تاسوعاء.