موعد وفضل صيام يوم عاشوراء 2023- الأعمال المستحبة يوم عاشوراء 1445

موعد وفضل صيام يوم عاشوراء 2023- الأعمال المستحبة يوم عاشوراء

موعد صيام يوم عاشوراء 2023- الأعمال المستحبة يوم عاشوراء- يبحث المسلمون مع قرب بداية العام الهجري الجديد 1445، عن موعد صيام عاشوراء 2023، وهو اليوم الذي حثَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- المسلمين على صيامه لما في صيامه من فضل وأجر عظيم عند الله تعالى، ويهتم كثير من المسلمين بمعرفة موعد يوم عاشوراء لعام 2023 لتهيئة أنفسهم لصيام هذا اليوم، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد صيام يوم عاشوراء 2023- الأعمال المستحبة يوم عاشوراء، وعن فضل صيامه وعن أشهر الأدعية المستحبة للصائم في هذا اليوم المبارك.

موعد وفضل صيام يوم عاشوراء 2023- الأعمال المستحبة يوم عاشوراء

فضل وأجر صيام يوم عاشوراء هل يصح صيام يوم عاشوراء وحده منفردا- دعاء صوم يوم عاشوراء، يشرع المسلمون في كل مكان على وجه الأرض في صيام يوم عاشوراء، الموافق 10 محرم، وذلك لما فيه من أجر وثواب عظيمين، إذ يقدم المسلمون على صوم هذا اليوم، لأنه يمحو ذنوب وسيئات أشهر عدة ماضية ومستقبلية لذلك يحرص الملايين من المسلمين على صيام هذا اليوم العظيم، إذ تكثر فيه الأدعية التي قد يستجيب الله لداعيها ويحقق له أمنياته ويرزقه من حيث لا يحتسب، كما إنه قد يقضي هذا اليوم بالأدعية وقراءة القرآن الكريم حتى تتضاعف حسناته في هذا اليوم العظيم.

هل يصح صيام يوم عاشوراء وحده منفردا

ويبحث المسلمون في العالم عن، فضل وأجر صيام يوم عاشوراء هل يصح صيام يوم عاشوراء وحده منفردا- دعاء صوم يوم عاشوراء، فهو من أفضل أيام السنة، فصيامه يكسب الصائمين الحسنات ويكفر عنهم السيئات ويقربهم من الله سبحانه وتعالى، لذلك يحرص الملايين من الناس على صيام هذا اليوم من كل عام، لكن هناك البعض يتساءل عن، هل يصح صيام يوم عاشوراء وحده منفردا، وهو ما سنرفق إجابته عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حتى تعم الفائدة بين جميع المسلمين، فالإجابة نعم يجزئه؛ لكن ترك الأفضل، الأفضل أن يصوم قبله يومًا، أو بعده يومًا، هذا هو الأفضل، يعني: يصوم يومين، التاسع والعاشر، أو العاشر والحادي عشر، أو يصوم الثلاثة: التاسع، والعاشر، والحادي عشر، هذا أفضل، خلافًا لليهود.

فضل وأجر صوم يوم عاشوراء

ويبحث الناس عن، فضل وأجر صيام يوم عاشوراء هل يصح صيام يوم عاشوراء وحده منفردا- دعاء صوم يوم عاشوراء، لأنهم يحرصون على كسب حسناته وأجره وثوابه العظيم، لهذا نرفق لكم إجابة، فضل وأجر صوم يوم عاشوراء، فصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية وتكفير الذنوب الحاصل بصيام عاشوراء المراد به الصغائر أما الكبائر فتحتاج توبة خاصة.

هل يجوز صيام يوم عاشوراء بنية القضاء

كما يتساءل الملايين من الناس عن، هل يجوز صيام يوم عاشوراء بنية القضاء، فهم ينوون صوم هذا اليوم، كونه يكفر الذنوب عن عام ماضي وعام قادم، لهذا يحرص المسلمون على صوم هذا اليوم ومضاعفة الأعمال الصالحة فيه، والاجابة على السؤل تقول إنه، لا شك أن قضاء الصوم الواجب أهم من النوافل، فإذا كان على الإنسان أيام من رمضان، أو أيام منذورة، أو كفارات؛ فهي أهم من النافلة، وإذا صام يوم عرفة، أو يوم عاشوراء من القضاء؛ فلا بأس، ونرجو أن يجمع الله له الخيرين، والأجرين إذا كان لم يمنعه من صوم عاشوراء إلا قضاء اليوم الذي عليه، والأيام التي عليه، فيرجى له فضل هذا، وهذا.

أدعية صيام عاشوراء2023-1445

توجد الكثير من الأدعية المستحبة للمسلم الصائم في يوم عاشوراء، فيما يأتي دعاء يوم عاشوراء للصائم:

ربِّي إنَّه يوم عاشوراء، يوم مبارك فاللهم في يوم عاشوراء، اجعلني ممّن رضيت عنه وقبلت عمله، وأطلت عمره، وأحييته بعد الموت، اللهم أسألك بحولك وكرمك وجودك ومنّك يا أسمع السّامعين ويا أرحم الرّاحمين، أن تغفر لي وترحمني وتنجّني من العذاب.

اللهم في يوم عاشوراء أدعوك بقلب صاف قائلًا: اللهم لا تطوِ صفحة هذا اليوم إلا وقد سترت عورتي ومحوت سيّئتي وقبلت توبتي، اللهم وفرّجت همومي واستجبت دعوتي، اللهم أصلح أبنائي وبناتي وزوجتي، واغفر لأمواتي وأموات المسلمين، واشف مرضاي ومرضى المسلمين.

ربنا في هذا المبارك، يوم عاشوراء نسألك ألا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به، ربّنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا هبْ لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب.

اللهم قني شرّ نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي وأصلح لي حياتي وأحسن لي عملي، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدّجال.

اللهم اجبر خاطرنا في هذا اليوم جبرًا أنت وليّه فإنّه لا يعجزك شيء لا في الأرض ولا في السّماء، اللهم اشرح صدورنا وأرح قلوبنا وأزح منها كلّ خوف إلا الخوف منك وخشيتك، اللهم لا تفجعنا في مستقبلنا ولا في أنفسنا ولا في أهلينا ولا تعسّر أمرنا وافتح لنا أبواب رحمتك.