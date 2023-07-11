الكشف عن أسباب ارتفاع ضغط الدم

اعتبرت أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، الدكتورة سفيتلانا بيازروفا، أن سوء التغذية والتدخين والمشروبات الكحولية عادات سيئة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.

وأوضحت الأخصائية أن ارتفاع مستوى ضغط الدم هو أحد أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية انتشارا، ويتميز بالارتفاع الدائم والمستمر لمستوى ضغط الدم الشرياني.

وقالت الدكتورة: "يمكن أن تسبب عوامل مختلفة ارتفاع مستوى ضغط الدم بما فيها التقدم في العمر، أما العوامل الأخرى فتشمل الاستعداد الوراثي، وسوء التغذية، ونمط الحياة الخامل، والوزن الزائد، والسمنة، والتدخين، والكحول، والأمراض المصاحبة (كأمراض الكلى، وأمراض الغدد الصماء والسكري وقصور الغدة الدرقية وأمراض أخرى مرتبطة بعمل القلب والأوعية الدموية)".

وبحسب بيازروفا، لا تصاحب ارتفاعَ مستوى ضغط الدم دائما أعراضٌ مثل الصداع والغثيان والدوخة والخفقان، حتى أن بعض الأشخاص لا يشعرون بأنهم يعانون منه.

وأضافت: "ارتفاع مستوى ضغط الدم مرض خطير، لأنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وقصور القلب المزمن وأمراض الكلى وغيرها".

وأشارت الطبيبة، إلى أن الكثيرين يعتقدون أن ارتفاع مستوى ضغط الدم هو مرض المسنين، موضحةً أن الشباب أيضا قد يعانون منه.

جدير ذكره أنه ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية أصبح هذا المرض أحد أكثر الأمراض انتشارا في العالم، حيث تضاعف عدد المصابين به في الفئة العمرية 30-79 عاما.