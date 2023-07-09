موعد رواتب موظفي غزة -موعد رواتب موظفي حكومة غزة مدنى وعسكري، وسط تخوفات من زيادة في عدد أيام صرفها، يبحث العديد من موظفي حكومة غزة عن موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر يونيو، خاصة مع قرب انقضاء الربع الأول من شهر يوليو دون الإعلان من مالية غزة عن موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر6-2023م، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن ابرز التصريحات الصادرة والتوقعات بشأن موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر 6-2023م، كون هذا الأمر يحظى باهتمام الموظفين من ناحية الموعد والنسبة المتوقعة.

موعد رواتب موظفي غزة

والشهر الماضي، صرف وزارة المالية في حكومة غزة ، رواتب الموظفين عن شهر 5-2023م، في منتصف شهر 6، بالنسبة الشهرية المعتادة 60% وبحد أدنى 1800شيكل، دون الإعلان او الكشف عن أسباب تأخير صرفها كون موعد صرفها دائما لا يتجاوز الأيام العشر الأولى من كل شهر ميلادي، موعد رواتب موظفي غزة -موعد رواتب موظفي حكومة غزة مدنى وعسكري

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موعد صرف رواتب غزة هذا الشهر

ويعانى قطاع غزة، من أزمة اقتصادية نتيجة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وأيضا بسبب العقوبات المفروضة من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله تجاه قطاع غزة، والتي اثرت على كافة مناحي الحياة، الأمر الذي يعود مردوده على إيرادات حكومة غزة والتي تحاول دائما توفير رواتب الموظفين بشكل شهري وبنسبة صرف تكون مناسبة ومتوافقة مع الحاجة الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة ، بحسب تصريحات عدد من مسؤولي الحكومة.

موعد رواتب موظفي حكومة غزة مدنى وعسكري

وفي أخر تصريح صادر عن نقابة موظفي حكومة غزة، حول موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر6، أكد خليل الزيان، لا يوجد رؤية واضحة حتى اللحظة، عن سبب التأخير، وموعد الصرف، حيث كان من المفترض صرف الرواتب اليوم.

وقال الزيان، في تصريح لـ"إذاعة صوت القدس المحلية"، تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن تأخر الصرف يرهق الموظفين، لا سيما بعد خروجهم من عيد الأضحى مع تكاليفه"، مشيرًا إلى أن بعض الموظفين يذهبون إلى مؤسساتهم مشيًا على الأقدام، وآخرين تم سجنهم على ذمم مالية.





وزارة المالية صرف الرواتب

وطالب الجهات الحكومية المسؤولة، بتسريع عملية صرف رواتب الموظفين وعدم تأخرها، مؤكدًا أن تأخر الصرف يزيد من معاناة الظروف المعيشية الصعبة ويولد الآلام للموظفين ولأسرهم.

وأضاف نقيب الموظفين بغزة :" أن التأخر يأكل من عزيمتهم وصمودهم في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة، ولا بد من المحافظة على هذه المنظومة الحكومية من الانهيار بدعم وتعزيز الموظف والنظر إليه نظرة إيجابية".

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موعد صرف الرواتب للعسكريين غزة

ونقابة الموظفين وفقا لعدد من موظفي غزة ، لجأت إلى الصمت منذ عدة أشهر رغم تأخر صرف الرواتب

وتشدد سُلطة الاحتلال، من حصارها الخانق على قطاع غزة، منذ عام 2007، ما تسبب بسوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية لنحو مليوني مواطن، وزادت نسبة الفقر لأكثر من النصف وارتفاع نسب البطالة لا سيما بين الشباب، وفقًا لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.

موعد صرف رواتب متقاعدين حكومة غزة

وحول موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر6-2023م، رجحت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن موعد صرف رواتب موظفي غزة سيكون يوم الثلاثاء المقبل11-7-2023م، ونفس نسبة الصرف الشهرية المعتادة 60% وبحد أدني 1800شيكل.