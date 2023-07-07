نقابة الموظفين بغزة ترفض استمرار تأخر صرف الرواتب

رفضت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، اليوم الجمعة، استمرار تأخر صرف رواتب الموظفين، مطالبة لجنة متابعة العمل الحكومي بصرف بأسرع وقت.

وقالت نقابة الموظفين التابعة لحركة حماس في بيان صحفي إنها ترفض مطلقا أي حديث عن تخفيض نسبة الصرف الحالية مهما كانت الظروف بل مطالبة بزيادتها حتى الوصول إلى الراتب الكامل.

ويبلغ عدد الموظفين المحسوبين على الحكومة في غزة، قرابة 50 ألف موظف بين مدني وعسكري حيث تصرف لهم الجهات الحكومية راتبا بقيمة 60% وحد أدنى يبلغ 1800 شيكل إسرائيلي (الدولار يساوي 3.72)

ولم يتلق موظفو الحكومة في غزة راتبا كاملا منذ نهاية عام 2013 أي منذ قرابة عشر سنوات فيما اتبعت الجهات الحكومية سياسة صرف نسبة من الراتب، بدأت بصرف 40% ثم ارتفعت إلى 50% قبل أن تصل مع نهاية حرب غزة عام 2021 إلى 60%.

وترجع الجهات الحكومية في غزة أسباب عدم صرف رواتب كاملة إلى الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض منذ عام 2006 إلى جانب غياب الموارد المالية والاعتماد على الموارد المحلية مثل عائدات الضرائب التي يتم تحصيلها من البضائع والمواطنين.