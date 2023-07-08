موعد صرف المنحة القطرية لشهر يوليو 2023-موعد صرف المنحة شهر7، مع اقتراب الموعد المحدد لصرف المنحة القطرية، يتواصل البحث عنها من قبل العشرات من سكان قطاع غزة على مدار الساعة بحثاً عن موعد المنحة القطرية 100دولار لشهر يوليو 2023م، كون هذا الموعد يكون من قبل السفير القطري رئيس لجنة إعادة اعمار قطاع غزة محمد العمادي ، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم هذه المقالة للحديث عن أبرز التصريحات الصادرة بشأن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 7-2023م، بعد رصد فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عمليات بحث كثيرة ومكثفة عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر يوليو

موعد صرف 100دولار القطرية شهر يوليو

ولا تزال المنحة القطرية 100دولار، تشغل بال الكثيرين في قطاع غزة، خاصة مع تراجع صرفها خلال الشهر الماضي وعدم صرفها خلال شهر 5، لهذا يتخوف المواطنين من عدم صرف المنحة القطرية لشهر يوليو-2023م، كون العديد من المصادر الصحفية تحدثت عن تضيق الاحتلال على المنحة القطرية الشهرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

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موعد صرف المنحة القطرية لشهر يوليو 2023

والمنحة القطرية تصرف بشكل شهري بواقع 100دولار لـ100ألف عائلة وأسرة فلسطينية فقيرة في قطاع غزة منذ العام 2018م، لكن الشهر الماضي 5-2023م، لم تصرف المنحة القطرية 100دولار لعدة أسباب أبرزها منع الاحتلال "الإسرائيلي" من إدخالها تحت حجج واهية لا أساس لها من الصحة، والتي دائما ما يستخدمها ضد قطاع غزة في اطار التضيق عليهم وزيادة الحصار "الإسرائيلي" المفروض منذ عام 2007، والذي اثر على كافة مناحي الحياة سواء المعيشية او الاقتصادية.





موعد صرف المنحة القطرية100دولار لشهر7

ونهاية شهر مايو الماضي، أعلن السفير العمادي صرف منحة المساعدات النقدية خلال النصف الأول من شهر يونيو (6)، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين السفير أن عملية التوزيع ستتم بنفس الآلية من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

موعد صرف 100دولار القطرية شهر7

ورجحت مصادر خاصة، صرف أموال المنحة القطرية بواقع 100 دولار لكل عائلة أو مستفيد منها في قطاع غزة عن شهر 7، في نهاية الأسبوع الجاري.

وتوقعت المصادر لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم، صرف اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، برئاسة السفير محمد العمادي، المساعدات المالية الخاصة بالمنحة القطرية، يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين.

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