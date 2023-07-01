هل صرف المنحة القطرية 100 دولار خلال النصف الأول من شهر 7 يوليو 2023؟ صرفت المنحة القطرية عن شهر يونيو 2023 في الخامس عشر من الشهر الماضي، وفق ما أعلن سابقاً عن الموعد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي في تصريح صحفي له، بعدما انتشرت شائعات في ذلك الوقت عن توقف صرف المنحة القطرية نهائياً بقرار قطري، ومع بدء شهر يوليو تبدأ الأسر المتعففة في التساؤل عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر يوليو 2023.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 7

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 7، أعلنت قطر رسميا بواسطة السفير القطري محمد العمادي عن تمديد المنحة القطرية للأسر المتعففة حتى نهاية عام 2023، ما أدخل البهجة على قلوب نحو 100 ألف أسرة متعففة تستفيد من الدفعة النقدية التي تمولها دولة قطر منذ عام 2018، وفي هذا الصدد ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة عن تساؤل الأسر المتعففة حول، هل صرف المنحة القطرية 100 دولار خلال النصف الأول من شهر 7 يوليو 2023؟





متى صرف 100 دولار القطرية لشهر 7

متى صرف 100 دولار القطرية لشهر 7، لم يتم صرف المنحة القطرية لشهر مايو الماضي، بسبب ما أعلنت عنه الجهات ذات العلاقة بالخلل الفني، لكن تم صرف الدفعة من المنحة القطرية لشهر يونيو في النصف الأول من حزيران، الأمر الذي بدد قلق المستفيدين من المنحة القطرية في ظل زيادة الأحاديث عن وقف صرفها، باعتبار أنها مصدر دخل وحيد لآلاف العائلات في قطاع غزة التي تُعاني من أزمات اقتصادية ومعيشية غاية في السوء بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاماً على التوالي.

موعد صرف منحة 100 دولار شهر 7 يوليو 2023

موعد صرف منحة 100 دولار شهر 7 يوليو 2023، حتى اللحظة لم تصرح اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر يوليو 2023، وسط تأملات من المواطنين بأن يكون الصرف في النصف الأول من شهر يوليو الجاري أسوة بالشهر الماضي، خاصة وأنهم انفقوا كل ما لديهم في أيام عيد الأضحى المبارك 2023- 1444 الذي يحتاج أمولاً كثيرة لسد التزامات الأسر، وسنوافيكم بمستجدات موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر يوليو 2023 فور توفرت لدينا.