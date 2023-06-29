ما هي فوائد لحم الغنم؟

يعتبر لحم الماعز أو "الغنم" من بين أكثر اللحوم الحمراء استهلاكاً في العالم خصوصاً انه يمكن ان يدخل في مكونات الكثير من الاطعمة من مختلف المطابخ العالمية.

ويكثر تناول لحم الأغنام بشكل كبير في عيد الأضحى المبارك، حيث يتم ذبحها ويقوم الكثير من الأشخاص بشوائها وتتميز بمذاقها الطيب.

وبحسب العديد من الأطباء فإن للحم الغنم العديد من الفوائد الصحية، ومن هذه الفوائد ما يأتي:

- يساعد على تقوية الأعصاب وشدها.

- يساعد على خفض مستويات ضغط الدم المرتفع لغير المصابين بالمرض المزمن.

- لحم الغنم يمنح الجسم الطاقة، ويعمل على تنشيط المخ والخلايا العصبية، ويساعد على إمداد الجسم بنسبة كبيرة من عنصر البوتاسيوم.

- مفيد في القضاء على مشكلة الإمساك، فهو يعمل على إدرار البول، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية مرتفعة.

- يعمل على الوقاية من هشاشة العظام، ويساعد على إمداد الجسم بالزنك المفيد في تعزيز الجهاز المناعي للجسم، وبالتالي الحماية من الأمراض المختلفة.

- يعمل لحم الغنم على تحسين معدلات الخصوبة بالنسبة للنساء والرجال.

- لحم الغنم مفيد في تقوية عضلات القلب، والحماية من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية المختلفة وتصلب الشرايين.

- يحتوي لحم الغنم على نسبة كبيرة من مادة الجلكوبين، التي تتحول إلى مادة الجلوكوز المفيد في الجسم.- يحتوي لحم الغنم على كل من الكالسيوم والفوسفور بنسبة كبيرة، وهذا يعمل على تقوية العظام والحفاظ على صحة الأسنان.