الكشف عن أسباب ارتعاش العينين..!

كشفت الدكتورة، ديانا أندرييفا، أخصائية طب الأعصاب، أن سبب رعشة العينين قد تكون ناجمة عن الإجهاد أو اضطراب النوم وتناول الكحول والقهوة.

وأشارت أندرييفا خلال حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن ارتعاش الجفن يسمى تموجا عضليا (ارتجافا) حميدا، أسبابه مختلفة.

وبحسب الطبيبة، يقصد بالتموج العضلي الحميد كل ما يختفي من تلقاء نفسه في غضون بضعة أيام أو خلال أسبوعين، وتحدث هذه الحالة نتيجة تشنج ألياف العضلة الدائرية للعين.

وقالت أندرييفا: "أسباب ارتعاش الجفون مختلفة. أهمها الإجهاد والتعب واستخدام الكمبيوتر أو الهاتف الذكي فترة طويلة، وكذلك اضطراب النوم وتناول مشروبات كحولية ومشروبات محتوية على نسبة عالية من الكافيين".

ونصحت الطبيبة أنه للتخلص من هذه الحالة يجب اتباع نظام عمل وراحة ونظام النوم وتجنب المواقف العصيبة والتقليل من تناول القهوة والمشروبات الكحولية والأفضل التخلي عنها تماما والاقلاع عن التدخين.

وأضافت أندرييفا: "إذا استمر ارتعاش العين أكثر من أسبوعين مع تدلي الجفن وارتعاش أجزاء أخرى من الوجه والوذمة وآلام واحمرار العينين أوالجفون وغيرها من الأعراض المقلقة من الضروري مراجعة الطبيب المختص".