مشروبات منعشة تقيك حرّ الصيف

في انتظار بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية خلال الشهور المقبلة، يمكن الاستعداد لها بقائمة من المشروبات المنعشة من حول العالم.

وتقترح صحيفة واشنطن بوست قائمة من المشروبات الباردة يمكن احتساؤها في كل الأوقات خلال فصل الصيف:

مشروب فوار ولذيذ خالٍ من الكحول من جنوب الهند مع الكمون والفلفل الأسود والنعناع. يمكن اختيار قاعدة من مشروب الزنجبيل أو صودا الليمون أو الكولا.

ولتحضيره سنحتاج بذور الكمون والشمر والفلفل الأسود ومسحوق المانغو المجفف والملح الأسود وأوراق النعناع والتمر الهندي والزنجبيل.

ويمكن العثور على مسحوق المانغو المجفف وملح الهيمالايا الأسود في الأسواق الهندية أو عبر الإنترنت. ويجب تجميد مكعبات الثلج المستخدمة في هذا المشروب قبل يوم واحد. ويمكن تجميد المعجون المتبقي في وعاء محكَم الغلق لمدة تصل إلى 3 أشهر. ومن الأفضل تقديم المشروب مباشرة بعد تحضيره.

مشروب آخر خالٍ من الكحول من الهند. طعمه مالح وحار ومنعش من مزيج من اللبن، الكزبرة، الزنجبيل والليمون. النتيجة مشروب أخضر يعزز الطاقة.

لتحضير هذا الشراب نحتاج الزبادي، الفلفل الأخضر، أوراق الكاري، والزنجبيل. ويمكن إضافة البنجر المسلوق والمهروس لصنع سامبارام الشمندر، أو الخيار المبشور لصنع سامبارام الخيار.

دليلكم للتوقف عن تناول المشروبات الغازية

يمكن العثور على أوراق الكاري الطازجة في محلات البقالة الهندية أو الأسواق الآسيوية.

ويجب تجميد مكعبات الثلج قبل يوم واحد. ومن الأفضل تقديم المشروب مباشرة بعد تحضيره.

دوغ الخيار

يعتبر عنصراً أساسياً شهيراً في المطبخ الفارسي. وهو شراب منعش من الزبادي البارد والخيار والمكسرات والزبيب وبتلات الورد.

ولتحضيره يُخلط الزبادي العادي كامل الدسم مع الماء ومكعبات الثلج، ويُقطّع الخيار (مع تقشيره لو كانت القشرة قاسية)، وتزال أوراق النعناع من السيقان. يضاف الكل إلى الخلاط حتى يتكسر الجليد ويبرد كل شيء، ثم يُزّين بأوراق النعناع وشرائح الخيار حسب الرغبة.

يتكون هذا المشروب المنعش من حامض الليمون الكامل الممزوج بالسكر والماء. يعطي لب الفاكهة المشروب طعماً مراً قليلاً. لزيادة الحلاوة يمكن إضافة ملعقتين أو ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.