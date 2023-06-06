أفضل دعاء لطلاب توجيهي 2023.. دعاء النجاح في الثانوية العامة، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن دعاء طلاب الثانوية العامة التوجيهي، وفي ظل أنه لم يتبق إلى ساعات معدودة لتقديم الطلبة امتحانات الثانوية العامة، والمقررة غداُ الأربعاء، زادت نسبة البحث عن أدعية طالب الثانوية عبر محركات البحث.

ولحرصنا الدائم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نجاح طلابنا الأعزاء، وحصولهم على التوفيق الكامل في امتحاناتهم التي تعبوا وسهروا من أجلها أياماً وشهوراً عديدة، لذلك نقدم لهم اليوم في هذا المقال أفضل الأدعية لطلاب التوجيهي 2023 لتوفيقهم بإذن الله في الامتحانات، وهذه الأدعية هي كما يلي:

أفضل دعاء لطلاب توجيهي2023

- اللهم اكرمهم بنور الفهم، وأخرجهم من ظلمات الوهم، وافتح عليهم بمعرفة العلم، وسهل لهم أبواب فضلك وانشر عليهم من خزائن رحمتك یا ارحم الراحمین.

- اللهم انا نسألك یا الله یا علیم یا کریم، یا رؤوف، یا ذا العزة والجبروت یا ودود يا ودود، یا مالك الملك والملکوت، یا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد.

- اللهم انا نسألك لهم فهم النبيين وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك انك علی کل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوکیل.

- اللهم وفق طالبات وطلاب الثانوية العامة یا الله، وفقهم في امتحاناتهم يا الله وسهل لهم أمرهم يا رب العالمين.

- اللهم يسر لهم كل عسيرف إن تیسیر العسير عليك بسير.

- اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري الیك لا ملجأ ولا منجی منك الا الیك، اللهم لا سهلاً الا ماجعلته سهلاً وانت تجعل الحزنَ اذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين.

- اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم وافتح لم من بركات السماء والارض إنك سميع مجيب.

- اللهم يا معلم موسی و آدم علمهم ویا مفهم سليمان فهمهم ويا موتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب.

- اللهم علمهم ما جهلو وذكرهم ما نسوا انا نستودعك ما قرأوا وما حفظو تعلموا فرده اليهم هند حاجتهم الیه انك علی کل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

- رب اشرح صدورهم ويسر امورهم واحلل عقدة من السنتهم يفقهو قولهم، اللهم علمهم ما ينفعهم وأنفعهم بما علمتهم وزدهم علما وفهما يا اكرم الأكرمين.

- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، حسنة وقنا عذاب النار برحمتك یا عزیز یا غفار.

دعاء النجاح في الثانوية العامة

- اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو انزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استاثرت به في علم الغيب عندك ان تلهمني النجاح الذي يرضيني، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

- بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، اللهم إليك اقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي، ومنك أرجو نجاحي، وبيدك مفاتيح مسالتي، لا أسأل الخير إلا منك، ولا أرجوه من غيرك، ولا إياس من روحك، بعد معرفتي بفضلك يا الله.

- يا من جمعت كل شيء حكمته، ويا من نفذ كل شيء حكمه، يا من الكريم هو اسمه، لا أحد لي غيرك فاساله، ولا أثق بسو اك فامله، ولا اجعل لغيرك مشيئة من دونك اعتصمت بها واتوكل عليه، فمن اسأل أن جهلتك.







