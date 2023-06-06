PDF- ادعية النجاح والتوفيق في امتحانات للتوجيهي 2023 - دعاء النجاح في الامتحان

ادعية التيسير والنجاح والتوفيق في امتحانات للتوجيهي 2023 ، ومع اقتراب الموعد الرسمي للبدء في الامتحانات النهائية لطلبة الثانوية العامة في فلسطين بدأ مئات الالاف من الطلبة واولياء أمورهم في البحث عبر محرك جوجل الشهير عن هذه الادعية وهو ما استدعى من فريق الموقع في كتابة هذه المقالة التي نوضح لكم ذلك ، كما وارفقنا لكم في ثنايا هذه السطور مقطع فيديو مصور .

وبين ايديكم أي في السطور التي تلي هذه المقدمة ادعية التيسير والنجاح والتوفيق في امتحانات الثانوية العامة التوجيهي لذلك نطلب من حضراتكم الان بعد هاتين الفقرتين في المواصلة بقراءة جميع ما يلي من معلومات حول ذلك وهي على النحو الآتي : _

ادعية النجاح والتوفيق في امتحانات للتوجيهي 2023

وقبل أن نوضح لكم تلك الادعية نود ان نشير إلى أن المعلم محمد الحطاب قد طمأن طلبة التوجيهي ونشر بوست عبر حسابه على الفيسبوك وكتب : امتحان توجيهي غدا لوز. بإذن الله. كون غداً أول امتحان لغة عربية فقد جرت العادة أن يكون الامتحان الأول مباشر ومقبول ، اوصي طلبة توجيهي بحل الأسئلة وفق العدد المطلوب فقط وعدم حل كافة الاسئلة خصوصا أن الامتحان يمنح أسئلة اختيارية بما يسمح للطالب الإجابة على الأسئلة وفقا لما درسه في المدرسة .متفائل بموسم امتحان مريح ".

أولا: "يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فاصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

ثانيا: اللهم اجعل الصعب سهلا، وذكرني ما حفظت...

ثالثا: “ويسر عليّ كل أمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

رابعا: اللهم إني أسألك يوما يسيرا زاهرا بالخير محملا بالفرح، افتح لنا أبواب الرزق ويسر لنا أمورنا يا رب العالمين.

خامسا: “اللهم الهمني علما أعرف به أمرك، وأعرف به نواهيك..

سادسا: ربي افتح لي أبواب حكمتك، وأنشر عليّ من رحمتك...

سابعا: وامنن عليّ بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا.

ثامنا: اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

تاسعا: يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد أشرف المرسلين، على الله عليه وسلم، أسألك أن تكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم.

عاشرا: ارزقني يا الله الحكمة والمعرفة والعلم، وثبات الذهن والعقل والحلم.

ادعية قبل وبعد الامتحان التوجيهي

دعاء ليلة الامتحان

وفي سياق مقالاتنا التي نوضح فيها ادعية التيسير والنجاح في امتحانات للتوجيهي 2023 وهي التالي :

أولا: اللهم خذ بيدي في المضايق، واكشف لي وجوه الحقائق..

ثانيا: ووفقني لما تحبه وترضاه ، واعصمني من الزلل..”.

ثالثا: وألطف بي واغفر لي خطاياي، وكن جواري يا لطيف يا خبير

رابعا: اللهم افتح لنا بابك، ويسر لنا أسبابك، واصرف عنّا عذابك..

خامسا: “وأجزنا جنتك وثوابك، وارزقنا من حيث لا ندري ولا نحتسب .





تحميل دعاء النجاح في الامتحان PDF

ولقد وضع لكم الفريق رابط تحميل دعاء النجاح في الامتحان PDF هنـــــــا .

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل ادعية التيسير والنجاح في امتحانات للتوجيهي 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .