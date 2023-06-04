أسعار الأضاحي في فلسطين 2023.. سعر خروف الأضحية في غزة

أسعار الاضاحي في فلسطين 2023.. سعر خروف الأضحية في غزة، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الأضاحي في فلسطين، وخصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى الذي بدأ العد التنازلي عليه يتناقص يوماً بعد يوم.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" كافة أسعار الأضاحي في فلسطين من خراف وعجول وماعز، حيث تهم شريحة كبيرة من المتابعين ويبحثون عنها باستمرار عبر محركات البحث مثل جوجل، وخاصة ممن يريدون الاقتداء بسنة نبي الله ابراهيم وهي الأضحية.

ويفضل الكثير من المواطنين شراء الأضحية من الخراف على العجول وغيرها من الأصناف وذلك اقتداءً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ضحى بكبش أقرن، وفيما يلي نقدم لكم كافة أسعار الأضاحي وبأنواعها المختلفة.

أسعار الأضاحي في فلسطين 2023

- بلغ سعر أضحية خروف كامل: في فلسطين حوالي 2500 شيكل.

- بلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم الخروف: حوالي 40 شيكل عن العام الحالي.

- بلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم عجل الأضحية: حوالي 24 شيكل عن العام الحالي.

- بلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم بقر الأضحية: حوالي 18 شيكل عن العام الحالي.





سعر خروف الأضحية في غزة

- بلغ سعر حصة عجل مع سبعة أشخاص: بسعر يتراوح بين 1800 و 2100 شيكل للعام الحالي.

- بلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم عجل الأضحية البلجيكي والفرنسي والليموزين": قرابة 21 شيكل عن العام الجاري.

- بلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم عجل الأضحية “البرازيلي والمصري (البرامو)”:البرامو”: حوالي 17 شيكل عن العام الجاري.

- بلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم عجل الأضحية “السمنتال والمعراف”: قرابة 18.5 شيكل عن العام الجاري.

- يبلغ سـعر الإبل للأضحية: من 5000 الى 6000 شيكل للعام الحالي.

- إذ يبلغ سعر كيلو لحم الإبل: ما بين 25 – 30 شيكل.







