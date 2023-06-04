سعر الأضحية في سوريا لحج 2023 م-1444هـ، مع اقتراب موسم الحج بدأ العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك مئات الآلاف من الأشخاص في مختلف مدن ومحافظات سوريا ينشغلون كثيرا بشراء الأضحى استعدادا لاستقبال أول أيام العيد، لذلك يتساءلون ما هي أسعار الأضحية في سوريا 2022 وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تضع بين أيديكم أسعار الأضحية في سوريا لحج 2023م-1444هــ بالليرة السورية لتجيب عن استفساراتكم.

ويأتي عيد الأضحى هذا العام في سوريا وبعض دول العالم العربي في التاسع من الشهر الجاري. من شهر تموز (يوليو) 2023 الموافق العاشر من ذي الحجة سنة 1444 هـ، وعادة ما يحتفل المسلمون بشراء الأضاحي تطبيقا لسنة الله عزوجل ، لذلك سنقدم لكم قائمة بأسعار الأضحية لهذا العام.

اسعار الاضحية في عيد الاضحى في سوريا 2023

جاءت أسعار الأغنام والأغنام هذا العام 2023 على النحو التالي:

• تبدأ أسعار الأضاحى في دولة سوريا لهذا العام 2022 للغنم من 700 ألف ليرة سورية، وتصل إلى 800 ألف ليرة سورية.

• أسعار الأضاحي للعجل البلدي: تبدأ من 4 ملايين ليرة سورية ، وتصل إلى 5 ملايين ليرة سورية.

• سعر الكيلو الواحد من موزات لحم البقر والتي تعرف باسم الشرحات: 26000 ليرة سورية.

• سعر الكيلو الواحد من مسوفة لحم عجل: حتى 19000 ليرة سورية.

• أسعار الكيلو الواحد من مسوفة لحم الغنم تحتوي على نسبة من الدهون: ما يصل إلى 50٪ يساوي ما يقرب من 26000 ليرة.

• أسعار الكيلو الواحد من هبرة لحم عجل: حتى 29500 ليرة سورية.

• سعر الكيلو الواحد من لحم الغنم: تبدأ من 15 ألف ليرة ، وتصل إلى 16 ألف ليرة سورية.

• سعر الكيلو الواحد من هبرة الغنم عواس، ويحتوي على نسبة من الدهون: 25٪ وهي النسبة التي تساوي حوالي 32500 ليرة.