تستحوذ أسعار الذهب في مصر على اهتمام شريحة كبيرة من المتابعين الذين يتابعونا لحظة بلحظة لمعرفة أي تغييرات تحصل على أسعارها، وخصوصاً من التجار والمقبلين على الزواج.

ونقدم لكم بشكل دائم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار الذهب في مصر وبمختلف العيارات المتداولة هناك، كما نقدم لكم كافة التعييرات التي تطرأ على أسعار الذهب في مصر لكي يظل المتابعين على اطلاع دائم بها.

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، 20-5-2023، كما يلي:

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 1.956 جنيه.

- سعر جرام الذهب عيار 22: 1,793 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21: 1,793 جنيه.

- سعر جرام الذهب عيار 18: 1.467 جنيه.

- سعر أوقية الذهب: 60.822 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب: 13,690 جنيه.

- سعر كيلو الذهب: 1,955,683 جنيه.



