تعتبر أسعار الذهب في سوريا من الموضوعات الهامة لدى الكثير من المتابعين والمهتمين بأسعار الذهب، حيث يبحثون عنها باستمرار وخاصة من فئة التجار والمقبلين على الزواج.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات التي تطرأ على أسعار الذهب في سوريا، وأي تغيير قد يحصل على أسعارها بفعل التأثر بالأسواق العالمية.

وجاءت أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 20-5-2023، كما هو موضح أدناه:

- سعر غرام الذهب عيار 24: 158.975 ليرة.

- سعر غرام الذهب عيار 22: 145.729 ليرة.

- سعر غرام الذهب عيار 21: 139.107 ليرة.

- سعر غرام الذهب عيار 18: 119.233 ليرة.

- سعر أوقية الذهب: 4.944.134 ليرة.

- سعر الجنيه الذهب: 1.112.854 ليرة.

- سعر كيلو الذهب: 158.975.361ليرة.



