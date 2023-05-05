هل طرأ تغير على أسعار صرف الدولار والعملات في الأسواق اليوم الجمعة 5-5-2023؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:24 ص
05 مايو 2023
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حافظت أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات الرئيسية المتداولة في فلسطين، اليوم الجمعة 5-5-2023، على ثبات أسعارها عقب الارتفاع الذي حققته في نهاية الأسبوع.

ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كل جديد للمتابعين فيما يتعلق بأسعار العملات والدولار وما يطرأ عليها من تغييرات نتيجة التداولات في الأسواق العالمية للدولار الأمريكي وأسعار الذهب.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق في فلسطين، اليوم الجمعة 5-5-2023، كما يلي:

 - سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.65

- سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.15

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.02

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12

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