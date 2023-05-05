الطقس: أجواء حارة وارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 2023-05-05، أن يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً احيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشط السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
هذه الليلة: يكون الجو غائم جزئي وبارد نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ، الرياح غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
غداً السبت: 2023-05-06
يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
إقرأ أيضاً: هل طرأ تغير على أسعار صرف الدولار والعملات في الأسواق اليوم الجمعة 5-5-2023؟