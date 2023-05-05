الطقس: أجواء حارة وارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 2023-05-05، أن يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً احيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشط السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائم جزئي وبارد نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ، الرياح غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غداً السبت: 2023-05-06

يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.