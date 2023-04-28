حافظت أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات الأخرى المتداولة في الأسواق في فلسطين، اليوم الجمعة 28-4-2023، على ثبات أسعارها، في أعقاب حالة التذبذب التي شهدتها مؤخراً.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تزويد المتابعين بأسعار الدولار والعملات الأخرى وكافة التحديثات التي تطرأ على أسعارها، تبعاً للتغييرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات اليوم الجمعة 28-4-2023، كما يلي:

- سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.63

- سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5:11

- سعر اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4:00

- سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12