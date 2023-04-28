أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 28-4-2023

يبحث الكثير من المتابعين على أسعار الذهب في السعودية وهي من الموضوعات الهامة التي تستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من الناس وخصوصاً من من التجار والمقبلين على الزواج.

ونقدم لكم دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" كافة التغييرات والتحديثات على أسعار الذهب في السعودية تبعاً للتغييرات التي تطرأ عليها في الأسواق العالمية وأسعار صرف الدولار الأمريكي.

وجاءت أسعار بيع الذهب في السعودية اليوم الجمعة ، كما يلي:

عيار الذهب السعر بالريال

سعر الذهب عيار 24: 239.78

سعر الذهب عيار 22: 219.80

سعر الذهب عيار 21: 209.81

سعر الذهب عيار 18: 179.83

سعر أونصة الذهب: 7,457.16



