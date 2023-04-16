موعد عيد الفطر السعيد 2023 متى يبدأ عيد الفطر 1444، في ظل تضارب الأخبار حول موعد حلول أول أيام عيد الفطر السعيد 1444 هـ، يزيد السؤال عن الموعد الرسمي لعيد الفطر السعيد، إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن موعد عيد الفطر السعيد، فمنهم من يقول إن يوم الجمعة يصادف أول أيام العيد، والبعض الآخر يقول إن السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك، لذلك سننشر متى أول يوم عيد الفطر فلكياً وفق ما نشرته الجمعية الفلكية الفلسطينية.

متى عيد الفطر 2023 في فلسطين

متى عيد الفطر 2023 في فلسطين، يأتي عيد الفطر السعيد 2023 بعد شهر رمضان المبارك 1444- 2023، إذ يكافئ الله سبحانه وتعالى المسلمين على صوم شهر رمضان المبارك كاملاً بعيد الفطر المبارك الذي يعتبر أول مناسبة إسلامية يحتفل بها المسلمون وهو ما يدعو المسلمون للبحث عن موعد عيد الفطر المبارك في فلسطين والدول العربية خاصة ويحدث في بعض الأحيان اختلاف في الصيام والاحتفال بالعيد، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد عيد الفطر المبارك 2023 فلكياً وفق الجمعية الفلكية الفلسطينية.

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متى أول أيام عيد الفطر 2023

متى أول أيام عيد الفطر 2023، وفق مدير الجمعية الفلكية الفلسطينية داود الطروة، فإن عيد الفطر يوم الجمعة، إذ إن هلال شهر شوال للعام 1444 هجرية سيولد صباح يوم الخميس الموافق 20 نيسان في تمام الساعة 06:12 دقيقة صباحا. وستغرب الشمس يوم الخميس الموافق 20 نيسان في مدينة القدس في تمام الساعة 18:11 دقيقة، بينما سيغرب القمر في تمام الساعة 18:37 دقيقة، ويمكث 26 دقيقة، ويكون عمره لحظة الغروب 11 ساعة و59دقيقة.

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متى يبدأ عيد الفطر 2023 في فلسطين والدول العربية

متى يبدأ عيد الفطر 2023 في فلسطين والدول العربية، وبناء على المعايير الفلكية المذكورة أعلاه، فإنه من المتوقع أن يُرى الهلال من بعض الدول العربية والإسلامية، وبما أن الهلال سيغرب في كافة الدول العربية والإسلامية بعد غروب الشمس فعلية من المتوقع أن تعلن معظم الدول العربية والإسلامية، عيد الفطر السعيد سيكون يوم الجمعة الموافق 21 نيسان وبذلك تكون مدة شهر رمضان لهذا العام 29 يوما، وسيكون هناك عدد قليل من الدول عيدها يوم السبت. وكل عام وأنتم بخير.