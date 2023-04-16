متى تبدأ إجازة عيد الفطر 2023 في فلسطين.. كم يوم تستمر عطلة عيد الفطر 1444، لم يتم تحديد الموعد الرسمي لقدوم عيد الفطر السعيد 2023، على الرغم من قيام المراصد والجمعيات الفلكية بتحديد موعد عيد الفطر يوم الجمعة المقبل بشكل رسمي مع اختلاف بعض الدول العربية على الموعد، لكن يثبت يوم العيد بشكل رسمي عند المسلمين جميعاً عند رؤية هلال شوال، أما غير ذلك يبقى مجرد حبر على ورق، لذلك يتساءل البعض عن موعد عطلة عيد الفطر وكم يوم تستمر.

موعد عطلة إجازة عيد الفطر 2023 في غزة

موعد عطلة إجازة عيد الفطر 2023 في غزة، يبحث الآلاف من الغزيين خاصة من لديهم وظائف حكومية عن موعد إجازة عيد الفطر السعيد لعام 1444 الجاري، خاصة وأن عيد الفطر إجازة رسمية بكل أيامه، لكن تبدأ الاجازة قبل حلول عيد الفطر المبارك رسمياً، وهو ما تُقرره الحكومة في قطاع غزة لكن حتى اللحظة لم يقر رسميا موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد إجازة عيد الفطر 1444 في غزة والضفة الغربية.

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موعد بدء إجازة عيد الفطر 2023

موعد بدء إجازة عيد الفطر 2023، لا يزال يختلف معظم الدول حول الموعد الرسمي لقدوم أول أيام عيد الفطر، لكن تبدأ الاجازة وفق الجمعية الفلكية في فلسطين من يوم الخميس المقبل وتستمر حتى يوم الأحد أو الاثنين، إذ لو قدم عيد الفطر يوم الجمعة، فإن الاجازة تستمر حتى يوم الأحد ويبدأ الدوام الرسمي يوم الاثنين، وفي حال حلّ عيد الفطر يوم السبت فإن الاجازة تبدأ أيضا الخميس وتنتهي يوم الاثنين ويبدأ الدوام الحكومي يوم الثلاثاء.

موعد أول يوم إجازة عيد الفطر المبارك

موعد أول يوم إجازة عيد الفطر المبارك، تتوقع الجمعية الفلكية الفلسطينية أن يُرى الهلال من بعض الدول العربية والإسلامية، وبما أن الهلال سيغرب في كافة الدول العربية والإسلامية بعد غروب الشمس فعلية من المتوقع أن تعلن معظم الدول العربية والإسلامية، عيد الفطر السعيد سيكون يوم الجمعة الموافق 21 ابريل/ نيسان 2023 الجاري وبذلك تكون مدة شهر رمضان لهذا العام 29 يوماً، وسيكون هناك عدد قليل من الدول عيدها يوم السبت.