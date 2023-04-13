فحص شيكات الشؤون الاجتماعية غزة والضفة بالاسم ورقم الهوية، ينتظر مستفيدو الشؤون الاجتماعية على أحر من الجمر بدء الأسبوع المقبل من شهر ابريل 2023، وقيام وزارة المالية في رام الله بتحديد الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية لأهالي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في وقت واحد عبر البنوك المنتشرة في غزة والضفة، خاصة وأنهم لم يتلقوا أي دفعة مالية من وزارة التنمية والمالية من شهر أكتوبر 2022 الماضي، أي ما يقارب من 6 أشهر على التوالي، وهو ما يُبين حجم المعاناة التي لحقت بهم.

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فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 اسم المستخدم وكلمة المرور

فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 اسم المستخدم وكلمة المرور، يستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية ما يقارب من 111 ألف أسرة من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، لكن قطاع غزة له حصد الأسد من كشوفات برنامج الدفعات النقدية نتيجة الوضع المأساوي الذي يرافقهم بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 2007، ومع اعلان وزارة المالية أمس عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، حتى بات المستفيدون يبحثون عن رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 اسم المستخدم وكلمة المرور.

رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية فلسطين

رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية فلسطين، الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير، وجعل قطاع غزة الأعلى حول العالم، لذا فإن فقراء القطاع يتشبثون بأي قشة يمكن أن تنقذهم من الفقر المدقع الذي يحيط بهم من كل جانب لاسيما من يتواجد في بيتهم مرضى ويحتاجون إلى أدوية ورعاية وطعام خاص، هؤلاء فئة مطحونة أي تأخير على صرف شيكاتهم يؤدي إلى مفاقمة معاناتهم المتفاقمة أصلا، نشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية اسم المستخدم وكلمة المرور، إذ على المستفيد من مستحقات الشؤون أن يضغط هنا.

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الاستعلام عن شيكات الشؤون الاجتماعية

الاستعلام عن شيكات الشؤون الاجتماعية، وزارة المالية أعلنت أمس أنها ستصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية الأسبوع القادم أي قبل قدوم عيد الفطر السعيد 2023، إذ رصدت نحو 131 مليون شيكل توزع على 111 ألف أسرة متعففة من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، لذلك ينتظر المستفيدون الإعلان الرسمي حتى يتمكنوا من فحص شيكات الشؤون الاجتماعية غزة والضفة بالاسم ورقم الهوية.