الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية تفاصيل صرف مستحقات الشؤون قبل عيد الفطر، أعلنت وزارة المالية في حكومة رام الله مساء اليوم الأربعاء 12 ابريل 2023، عن الموعد الرسمي لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية الفلسطينية إضافة على موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر ابريل الجاري، وذلك بعد أن أعلن وزير المالية شكري بشارة عن عدم صرف أي راتب للسلطة قبل عيد الفطر 2023.

موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية غزة والضفة رسميا

موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية غزة والضفة رسميا، والآن يبحث العشرات من الأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة عن الموعد الرسمي لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية دفعة 2023، حتى يتجهزوا لشراء احتياجات عيد الفطر السعيد، لذلك بعد التأكد رسميا من وزارة المالية ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الموعد الرسمي لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية 2023 في غزة والضفة قبل عيد الفطر السعيد.

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متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023؟

متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023؟ وزارة المالية في حكومة رام الله أشارت إلى أنها ستصرف دفعة الشؤون الاجتماعية خلال الأسبوع القادم أي قبل عيد الفطر، والبالغة قيمتها "131" مليون شيكل، موزعة على "111 " ألف أسرة؛ منها "81" ألف أسرة في قطاع غزة، و"30 " ألف أسرة في الضفة الغربية، أي أن صرف دفعة الشؤون ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة عبر البنوك في قطاع غزة والضفة الغربية.

هل تقرر صرف دفعة الشؤون قبل العيد- رابط فحص أسماء المستفيدين من الشؤون شهر 4

هل تقرر صرف دفعة الشؤون قبل العيد- رابط فحص أسماء المستفيدين من الشؤون شهر 4، تقرر رسميا وفق اعلان وزارة المالية في رام الله صرف دفعة مالية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة قبل حلول عيد الفطر المبارك 2023، بعد أن صرفت أخر دفعة مالية لهم في شهر أكتوبر 2022 الماضي أي قبل نحو 6 شهور.