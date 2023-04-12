بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بدوري أبطال أوروبا بث مباشر

يدخل فريق ريال مدريد مواجهة ليست بالسهلة الليلة عندما يستضيف ريال مدريد نظيره تشيلسي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2022- 2023، على أرض ملعب سانتياحو برنابيو.

أعلنت قناة بي إن سبورتس أن حفيظ دراجي سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد وتشيلسي المقرر لها الليلة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر لها عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

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