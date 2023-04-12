مشاهدة مباراة ميلان ونابولي الآن مباشرة في دوري أبطال أوروبا.. نابولي وميلان بث مباشر، معظم عشاق كرة القدم لم يتوقعوا في بداية الموسم أن يصل ناديي نابولي وميلان إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، والأكثر غرابة أن يتقابلا في الأدوار المتقدمة الإقصائية، لكنه إثبات أن الدوري الإيطالي بات يسير على الطريق الصحيح ويعود إلى المنافسة ويستقطب نجوما كبار خاصة مع تأهل 3 فرق إيطالية لدور ربع نهائي أبطال أوروبا وهم ميلان ونابولي وانتر ميلان الذي فاز على بنفيكا البرتغالي أمس بثلاثية نظيفة ووضع قدما في نصف النهائي، أما اليوم من المقرر أن يتقابل الغريمين في كرة القدم نادي ميلان ونابولي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 ابريل 2023 على ملعب سان سيرو، إذ تُنقل المباراة على قنوات بين سبورت القطرية بينما يعلق على المباراة المعلق الشهير التونسي عصام الشوالي.

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بث مباشر مباراة ميلان ونابولي اليوم

بث مباشر مباراة ميلان ونابولي اليوم، جمهور كرة القدم يعتبر اللقاء بين نابولي وميلان مفاجأة دوري ابطال أوروبا 2022- 2023، إذ لم يكن الناديين مرشحين لأن يصلا إلى هذا الدور من البطولة خاصة مع بدء الموسم الكروي في الصيف الماضي، إلا إن نابولي متصدر الدوري الإيطالي بفارق كبير عن أقرب منافسيه بات يبهر الجميع وهو مرشح كبير للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بث مباشر مباراة ميلان ونابولي اليوم رابط مباشر وبجودة عالية دون تقطيع ومجانا أيضا.

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مشاهدة مباراة ميلان ونابولي اليوم يلا شوت Yalla Shoot، فريق نابولي ليس مكتمل العدد لمواجهة ميلان، إذ يفقد مدربه يفتقد سباليتي أهم هداف في الفريق وهو فيكتور أوسيمين للإصابة، وسيعتمد على راسبادوري البديل الثالث بعد غياب سيميوني للإصابة هو الآخر، وعلى الرغم من الغيابات إلا إن نابولي مرشح قوي لتخطي ميلان والتأهل، لكن ميلان لن يستسلم بسهولة وسيقاتل من أجل العبور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا خاصة بعد أن هزم نابولي في الدوري الإيطالي برباعية نظيفة الجولة الماضية.

مشاهدة مباراة ميلان ونابولي اليوم مباشر

مشاهدة مباراة ميلان ونابولي اليوم مباشر، ما يرجح كفة ميلان أن جميع لاعبي ونجوم النادي متاحين للمدرب ستيفانو بيولي، إذ سيخوض المباراة متكمل العدد ضد نابولي، ويسعى لتكرار الفوز على نظيره بينما نابولي سيسعى للثأر من النتيجة الكبيرة التي تلقاها قبل أيام في إطار منافسات الدوري الإيطالي 2022-2023، فلمن ستكون الغلبة؟ مشاهدة مباراة ميلان ونابولي اليوم يلا شوت Yalla Shoot، مشاهدة مباراة ميلان ونابولي الآن مباشرة في دوري أبطال أوروبا.. نابولي وميلان بث مباشر.