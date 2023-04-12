المالية برام الله: صرف 30% من رواتب الموظفين ودفعة لمستفيدي الشؤون قبل العيد

أصدرت وزارة المالية في رام الله، مساء اليوم الأربعاء 12 ابريل 2023، بياناً صحفياً بشأن صرف دفعة من راتب شهر ابريل للموظفين العموميين، ودفعة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية قبل عيد الفطر السعيد 2023.

وقال بيان المالية: "ستقوم وزارة المالية بتأمين صرف دفعة عن راتب شهر 4 بنسبة 30%، وسيتم صرفها قبل عيد الفطر أي خلال الاسبوع القادم".

وأضافت: "قامت وزارة المالية بصرف راتب كامل عن شهر آذار/ مارس يوم الاربعاء الماضي الموافق 05/04/2023 علما انه تم اللجوء جزئيا إلى التسهيلات البنكية لتأمين صرف الراتب كاملا".

وأشارت المالية إلى أنها ستصرف دفعة الشؤون الاجتماعية خلال الأسبوع القادم أي قبل عيد الفطر، والبالغة قيمتها "131" مليون شيكل، موزعة على "111 " ألف أسرة؛ منها "81" ألف أسرة في قطاع غزة، و"30 " ألف أسرة في الضفة الغربية.

وكان وزير المالية في الحكومة الفلسطينية شكري بشارة قال اليوم الأربعاء 12 أبريل الجاري إنه لن يتم صرف رواتب لموظفي السلطة الفلسطينية قبل إجازة عيد الفطر 2023 المبارك، قبل أن يصدر بيان المالية.



