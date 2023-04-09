ما هي أفضل وجبة إفطار في رمضان؟

تعد وجبة الإفطار في شهر رمضان هي المصدر الرئيسي للطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ويفقدها خلال الصيام طوال اليوم، لذلك ينصح بتناول الأطعمة المفيدة في هذه الوجبة وتجنب الضارة منها.

لذلك ينصح الخبراء في مجال الصحة بضرورة تناول الأطعمة التي تفيد الجسم، ومن هذه الأطعمة والمشروبات ما يلي:

أفضل وجبة إفطار في رمضان

1- التمر

يعتبر التمر عنصرا تقليديا شائعا في مائدة الإفطار لدى جميع الدول الإسلامية منذ عهد النبي محمد. وهو وسيلة جيدة لتوفير السكريات الطبيعية للطاقة، وتوفير المعادن مثل المنغنيز، البوتاسيوم، النحاس، وهو مصدر جيد للألياف.

2- المشروبات

يحب التركيز على المشروبات التي توفر الترطيب والسكريات الطبيعية دون أي سعرات حرارية إضافية أو سكريات مضافة، مثل: الماء، الحليب، عصائر الفاكهة الطبيعية.

3- الشوربة

الشوربة هي وجبة تقليدية في العديد من الدول، وهي طريقة سهلة لتوفر السوائل. يعتمد الحساء في أغلب الدول على مرق اللحم، بعض البقوليات مثل العدس والفاصوليا، بعض النشويات مثل المعكرونة والحبوب.

4- الفاكهة

توفر الفاكهة السكريات الطبيعية، وهي الخيار الأمثل للحصول على الطاقة، السوائل، وبعض الفيتامينات والمعادن.