أضرار تناول الحلويات بعد الإفطار في رمضان

قد يُكثر البعض من تناول الحلويات في رمضان بعد الإفطار مباشرة، وهي من العادات الخاطئة التي تؤثر على الصحة العامة بشكل سلبي في حال تناولها بدون اعتدال.

ويرى العديد من الأطباء بأن تناول الحلويات بكثرة بعد الإفطار في رمضان، قد يسبب العديد من المشاكل الصحية لجسم الإنسان، وهذه المشاكل هي كما يلي:

- زيادة الوزن:

يحدث عند تناول الحلويات بعد وجبة الإفطار في رمضان مباشرة، أن يتراكم محتواها من السكريات والسعرات الحرارية بالجسم على هيئة دهون، تؤدي فيما بعد إلى زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة المفرطة.

- ارتفاع سكر الدم:

في الغالب يزداد مستوى السكر في الدم بعد الطعام، ومع تناول الحلويات بكميات كبيرة عقب وجبة الإفطار، يرتفع بشكل حاد، مما يؤدي إلى المعاناة من بعض الأعراض المزعجة، مثل الصداع وضبابية الرؤية والخمول، خاصةً في حالة الإصابة بالسكري.

- عسر الهضم:

تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة، يزيد من فرص الإصابة بالاضطرابات الهضمية المزعجة، مثل الإمساك والانتفاخ والغازات، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات والدهون، وكلاهما من العناصر الغذائية التي يصعب هضمها في ظل امتلاء المعدة بالطعام.

- التهاب الأمعاء:

أظهرت بعض الدراسات الصحية الحديثة، أن الأطعمة السكرية، مثل الحلويات، تسبب اضطرابًا في الميكروبيوم المعوي، الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة بالتهاب الأمعاء.

- تسوس الأسنان:

تشكل الحلويات خطرًا كبيرًا على صحة الفم، نظرًا لمحتواها المرتفع من السكريات، التي تزيد من نشاط البكتيريا الفموية وتحفزها على النمو والتكاثر، مما يؤدي إلى الإصابة بتسوس الأسنان ومشكلات اللثة.