ما هو أفضل سحور صحي في رمضان؟

يبحث الصائمون في رمضان عن أفضل الأطعمة التي يتناولونها في وجبة الإسحار؛ لذلك يجب تناول أطعمة تساعد الشخص على الاستمرار في صيامه دون أي معاناة أو تعب.

وينصح العديد من الأطباء بضرورة تناول طعاماً صحياً على وجبة السحور التي تعد من أهم الوجبات للصائم في شهر رمضان المبارك.

السحور الصحي في رمضان

1- التمر:

يعتبر التمر أفضل طعام للسحور على الإطلاق، ويحتوي على نسبة عالية من الحديد، وعلى كميات كبيرة من السكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة.

والتمر غنياً بالألياف ولا يحتوي أي دهون ضارة، كما أنه مصدر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والسلينيوم والمنغنيز والكالسيوم والنحاس والكبريت العضوي والمواد المضادة للأكسدة.

2- لبن الزبادي والحليب:

يحتوي الزبادي على بكتيريا مفيدة للمعدة والجهاز الهضمي، وهو مصدر جيد للكالسيوم والبروتين، ويساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم.

كما أن الزبادي والتمر أو الحليب والتمر وجبة سحور كاملة وصحية ومثالية، خصوصاً مع إضافة بضع حبات من المكسرات النيئة كالفول السوداني أو الجوز واللوز، حيث يعتبر الحليب مع التمر السحور المثالي للريجيم وإنقاص الوزن.

3- الخضار:

مثل الخس والخيار، تحتوي على الفيتامينات والأملاح والألياف، وتمد الجسم بالسوائل لاحتوائها على كميات كبيرة من الماء، فتعمل على حماية الصائم من الإمساك والتخفيف من الشعور بالعطش خلال الصيام.

4- الفواكه:

الموز يحتوي على ما يلزم الجسم من بوتاسيوم وماغنيسيوم، كما أن التفاح والتين والبطيخ من الفواكه الجيدة على السحور أيضاً.

5- الفول مع زيت الزيتون:

يعد الفول من الأطباق المفيدة جداً على مائدة السحور الصحية، فهو غني بالبروتين ويمنح الجسم الشعور بالشبع لفترات جيدة كونه من المواد متوسطة السرعة في الهضم.

6- الماء:

هو مكون أساسي ولا غنى عنه من مكونات مائدة السحور الصحية، ويجب شرب كميات كافية من الماء ليس فقط وقت السحور وإنما طوال فترة ما بعد الصيام.

7- الخبز الأسود:

تعتبر مصدراً جيداً للكربوهيدرات، وتعتبر بطيئة الهضم، فتمنح الجسم الطاقة والنشاط لمدة طويلة.

8- البيض والأجبان البيضاء:

تعد مشتقات الألبان ومصدراً جيداً للكالسيوم والبروتين.

