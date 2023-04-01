مفاجأة...الضحك علاج لهذه الأمراض

أثبتت الدراسات الطبية الدولية ، أن الضحك له تأثير إيجابي وعلاج فعال للعديد من الأمراض ،

حيث أكدغيورغي كوستيوك، كبير الأطباء النفسيين في موسكو أن الضحك يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم ويقضي على آلام التهاب المفاصل بسبب إنتاج مجموعة معينة من الهرمونات.

وبين أن الضحك له تأثير إيجابي على عمل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية.

وأوضح كوستيوك أن الضحك يتسبب في إنتاج هرمونات في جسم الإنسان لها تأثير مناعي ولها تأثير إيجابي على عمل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية.

وتابع الطبيب على انه يمكن استخدام طريقة العلاج بالضحك في علاج الاضطرابات العصبية وحالات القلق والاكتئاب. ويتضمن العلاج مجموعة متنوعة من التمارين: تقنيات الضحك التنفسية، تأملات الضحك، تمارين الضحك الديناميكية النفسية، النكات المضحكة، القصص المضحكة، الأمثال، الحكايات، الكوميديا ​​والمزيد.

وأشار الطبيب النفسي إلى أن "العلاج بالضحك يقوي الصحة العقلية ويحافظ عليها. هذا النوع من العلاج يساعد على تهدئة العقل، ويخفف من الغضب، ويوقظ الإبداع، ويقلل من العدوانية والخلاف".