أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31-3-2023

تستحوذ أسعار الذهب في مصر والعديد من الدول العربية على اهتمام شريحة كبيرة من الناس، ويبحثون عن أسعارها باستمرار على محركات البحث، وخاصة من فئة التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج.

ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كل جديد يتعلق بأسعار الذهب في مصر، وأي تحديث على أسعارها حيث تتغير بشكل مستمر تبعاً لأسعار الدولار والأسعار في الأسواق العالمية.

وجاءت أسعار بيع الذهب بمختلف عياراته في مصر اليوم الجمعة 31-3-2023، كما يلي:

عيار الذهب السعر بالجنيه

- سعر الذهب عيار 24: 2500 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21: 2200 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18: 2000 جنيه

- سعر الذهب عيار 14: 1700 جنيه.

- سعر جنيه الذهب: 17640 جنيه .