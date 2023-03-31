سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم الجمعة 31-3-2023 ، وجدد فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة التي تم توزيعها على حسابتنا الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي كافة حيث رصدنا في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم عمليات بحث واسعة على جوجل الشهير وغيره ويريدون التعرف على أسعار الذهب في سوريا وتحديدا في دمشق والحسكة وحلب وادلب وجاءت على النحو التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 31-3-2023

سعر الذهب في إدلب اليوم فقد وصل عند شراء 425,000 ، مبيع: 428,000 فيما وصل عند الإغلاق السابق 429,000 ليرة .

سعر الذهب في حلب اليوم فقد وصل عند شراء : 419,000 ، مبيع: 423,000 فيما وصل عند الإغلاق السابق: 424,000 ليرة .

سعر الذهب في دمشق اليوم فقد وصل عند شراء: 419,000 ، مبيع: 423,000 فيما وصل عند الإغلاق السابق 424,000 ليرة.

سعر الذهب في الحسكة اليوم فقد وصل عند شراء : 429,000 ، مبيع: 432,000 فيما وصل عند الإغلاق السابق : 433,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم بالليرة

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 457,143 وشراء 456,000 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 419,048 وشراء 418,000 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 400,000 وشراء 399,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 342,857 وشراء 342,000 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 266,667 وشراء 266,000 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 228,571 وشراء 228,000 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 14,217,143 وشراء 14,181,600 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,200,000 وشراء 3,192,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 457,142,857 وشراء 456,000,000 ليرة .

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم الجمعة 31-3-2023 ، نود أن نشير إلى أن هذه الأسعار تختلف من محال لآخر اختلافا بسيطا .