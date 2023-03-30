متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً في غزة والضفة موعد صرف شيكات الشؤون في الضفة وغزة

متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة رسمياً موعد صرف شيكات الشؤون في الضفة وغزة، مر أسبوع على شهر رمضان المبارك، ولا يزال موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 في علم الغيب، وكل ما كن يُصرح به عبارة عن فقاعات إعلامية وابر بنج تهدف إلى تسكين آلام ووجع المستفيدين من مستحقات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، الذي يعانون من رزمة أزمات اقتصادية ومعيشية غاية في السوء والصعوبة.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة، نحو 116 ألف أسرة صابرة في قطاع غزة، تنتظر بفارغ الصبر أن يُعلن وزير التنمية الاجتماعية في رام الله احمد مجدلاني عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية لغزة والضفة معاً، لكنهم يخشون أن تستمر أزمتهم حتى حلول عيد الفطر السعيد، لأنهم لن يتمكنوا من اسعاد أطفالهم أو شراء أدنى لوازمهم، وفي هذا الملف سيكون فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على اطلاع كامل، وسينشر مستجدات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية 2023.

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متى صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة

متى صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة، وفي تصريح خرج على لسان وزير التنمية الاجتماعية بأن لا موعد محدد حول صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، لكن كشوفات المستفيدين جاهزة ووصلت وزارة المالية في رام الله بانتظار قرار الصرف، إذ تستفيد كل أسرة من دفعات الشؤون ما بين 750 شيكلاً- 1800 شيكل في غزة والضفة حسب وضع العائلة الاجتماعي والاقتصادي وحالات المرض وأعداد الأشخاص.

أهم أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم

أهم أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم، لا موعد حتى اللحظة لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، فكل ما يُنشر عبر وسائل الاعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي هو محض توقعات لا أكثر لأن القرار الرسمي للصرف يأتي من وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية في رام الله، لكن الناس تبقى تتساءل عن، متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً، وآخر الأخبار صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.