موعد صرف مستحقات الشؤون 2023 في فلسطين متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، لا يزال ملف صرف شيكات الشؤون الاجتماعية عالقاً، إذ لم تصرف أي دفعة للأسر المدرجة على كشوفات الوزارة حتى اللحظة على الرغم من مرور 5 أيام على شهر رمضان المبارك لعام 2023، حتى إن مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية لم يحددوا أو يعلنوا عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية حتى اللحظة وهو ما يثير امتعاض وغضب واسعين بين أوساط الأسر الأشد عوزاً في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في فلسطين

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في فلسطين، بات المستفيدون من برنامج الدفعات النقدية من عدم صرف مستحقاتهم في شهر رمضان المبارك كما جرى قبل عامين، خاصة أنهم يعانون من أوضاع اقتصادية قاتلة للغاية، إذ إن منهم لم يتمكن من توفير وجبات السحور والفطور خلال أيام شهر رمضان المبارك 1444- 2023، وهو ما يدعوهم للتساؤل باستمرار عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في كل يوم لهذا السبب يواصل فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التواصل مع الجهات ذات الصلة لمحاولة الحصول على معلومة مؤكدة عن موعد صرف شيكات الشؤون 2023 في رمضان المبارك.

اخر أخبار الشؤون الاجتماعية غزة 2023

اخر أخبار الشؤون الاجتماعية غزة 2023، لا معلومات عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في رمضان المبارك 2023، إذ لم تخرج وزارة التنمية الاجتماعية بتصريح يفيد بتحديد موعد لصرف الدفعات النقدية للأسر المتعففة، وهو ما يعني أن أنه لن تصرف في الوقت القريب، بالرغم من الإعلان في أكثر من مناسبة عن حل ملف مستفيدي الشؤون وأن عام 2023 ستنتظم فيه الدفعات المالية، خاصة بعد أن استأنف الاتحاد الأوروبي الدعم المالي للسلطة الفلسطينية.

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موعد صرف مستحقات الشؤون رمضان 2023 في فلسطين

موعد صرف مستحقات الشؤون رمضان 2023 في فلسطين، يستفيد من الدفعات النقدية ما يقارب من 120 ألف أسرة متعففة من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وتبدأ قيمة الدفعات من 750 شيكلا- 1800 شيكل، حسب وضع الأسرة المادي والصحي وأمور أخرى يقررها باحثو الوزارة الميدانيين، وفي العادة يتم الصرف لتلك الأسرة 4 مرات في العام أي مرة واحد كل ثلاثة شهور إلا إن عملية الصرف غير منتظمة منذ نحو ثلاث سنوات على التوالي وأكثر، مع مطالبات وصرخات لتنظيم عمليات الصرف حتى تتمكن الأسر من تدبير أمورها.