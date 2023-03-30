سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية اليوم الخميس 30- 3- 2023 بالسوق السوداء، هبط سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكية إلى مستوى قياسي تاريخي، إذ وصل سعر الدولار الواحد إلى 100 ألف ليرة لبنانية، وهو ما يعني أن الـ 10 دولار تساوي مليون ليرة لبنانية، وهو ما يشير إلى انهيار تام وتاريخي لسعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، والسبب الظروف والأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف في لبنان منذ عدة سنوات على التوالي، أدت إلى الإعلان عن افلاس الدولة قبل نحو عام ونصف.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 30 مارس 2023

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 30 مارس 2023، تواجه الليرة السورية أكبر أزمة لها منذ سنوات، بعد أن أصبح الدولار الواحد يساوي أكثر من 100 ألف ليرة سورية وهو سوط تاريخي لم يحدث قبل ذلك، إذ كانت الـ 100 ألف ليرة تعادل 66 دولارًا قبل الأزمة المالية في 2019، ولذلك يعمل فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، جاهداً على نشر أخر أخبار سعر الدولار مقابل الليرة السورية في لبنان وتحديثاتها أولا بأول.

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سعر صرف الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة، ويبحث المواطنون اللبنانيون عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في لبنان اليوم الخميس 30 مارس 2023، إذ إن الانخفاض التاريخي للعملة اللبنانية أدى إلى تضخم كبير في الأسعار وجعلت الناس غير قادرة على شراء مؤنة منازلها وانتشر الفقر والبطالة بينهم أوساط اللبنانيين، الأمر الذي يدفعهم بين فينة وأخرى إلى الاحتجاج أمام مقار الحكومة على الوضع المعيشي السيء الذي ساد في البلاد.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الخميس 30-3-2023 سوق السوداء الآن

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الخميس 30-3-2023 سوق السوداء الآن، وأظهرت شاشات التداول في لبنان، أن سعر صرف الدولار وصل مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 30 مارس 2023 إلى نحو 106 آلاف ليرة للشراء و107 ألف ليرة للبيع، وهو انخفاض تاريخي لم تشهده البلاد من قبل.