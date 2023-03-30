سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 30 مارس 2023 كم سعر الدولار اليوم في سوريا، يواصل الدولار الأمريكي الارتفاع مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، وهو ما يعني استمرار انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، بسبب الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من 11 عاما على التوالي، حتى بلغ إجمالي مكاسب العملة الأمريكية مقابل الليرة السورية على مدار عام إلى 99%، وهو رقم خيالي وتاريخي يؤكد انهيار الليرة السورية.

كم سعر صرف الدولار بسوريا اليوم؟

كم سعر صرف الدولار بسوريا اليوم؟ ويبحث المواطنون السوريون عن سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، عبر شاشات التداول ومنصات العملات المختلفة، إذ تختلف أسعار العملات في سوريا من وقت لأخر وفق الأحداث والمجريات في سوريا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يدفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى نشر أسعار العملات مقابل الليرة السورية اليوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، ومتابعة تحديثاتها أولا بأول.

سعر الدولار اليوم في سوريا لحظة بلحظة فيسبوك

سعر الدولار اليوم في سوريا لحظة بلحظة فيسبوك، ويهتم شرائح واسعة من الناس في سوريا بالاطلاع على أسعار العملات لاسيما الدولار الأمريكية مقابل الليرة السورية، إذ قفز سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الخميس 30 مارس 2023، في السوق السوداء إلى 7550 ليرة للشراء و7600 ليرة للبيع مقابل 7475 ليرة للشراء و7525 ليرة للبيع أمس بحسب منصة الليرة اليوم.

سعر صرف الدولار في سوريا لحظة بلحظة

سعر صرف الدولار في سوريا لحظة بلحظة، وفقدت الليرة السورية أكثر من 95% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، إذ باتت تساوي الـ 100 دولار في سوريا نحو مليون إلا ربع ليرة سورية، "100 دولار تساوي 755 ألف ليرة سورية"، وهو دليل مثبت على انهيار العملة السورية الوطنية مقابل العملة الأمريكية، وكله نتيجة الأحداث المؤسفة المستمرة في سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن.